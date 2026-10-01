După două înfrângeri la națională, Gică Hagi își face timp și pentru marea sa iubire! Mesaj special pentru Galatasaray

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Selecționerul Gheorghe Hagi și-a adus aminte de perioada când era „Rege” la Galatasaray, astfel că și-a făcut timp pentru a le transmite turcilor un mesaj special de 1 octombrie. Astăzi, Galatasaray împlinește 121 de ani de existență și este celebrat de milioanele de fani din întreaga lume, în special din zona Turciei.

Galatasaray împlinește astăzi 121 de existență, iar Gheorghe Hagi le-a transmis un mesaj special turcilor

și le-a transmis un mesaj celor de la Galatasaray atât în română, cât și în turcă. „La mulți ani, Galatasaray! 121 de ani de istorie, pasiune și performanță! Mândru că am făcut parte din povestea ta. Vă doresc multe trofee și bucurii alături de suporteri!”, a scris regele pe pagina sa oficială de Facebook.

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Hagi a jucat la Galatasaray în perioada 1996 – 2001, cucerind patru titluri de campion în Turcia, două Cupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei. În 189 de meciuri oficiale pentru „Cim Bom”, Hagi a înscris de 73 de ori și a intrat rapid în inimile fanilor turci.

Gheorghe Hagi a rămas „rege” printre turci și este apreciat și după 30 de ani de când a scris istorie la Galata

Acest lucru se vede și acum, pentru că mesajul lui Gheorghe Hagi a primit peste 200 de replici din partea suporterilor lui Galatasaray, și nu numai. Toate fiind laude la adresa celui care a fost cel mai mare fotbalist român din istorie.

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După ce și-a încheiat cariera de jucător, : martie 2004 – iunie 2005 și octombrie 2010 – martie 2011. A reușit să câștige Cupa Turciei în 2005 după ce Galatasaray a învins-o pe Fenerbahce cu 5-1 în finală.

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Ulterior, Hagi a preferat să se concentreze pe proiectul Viitorul, acolo unde a format deja mai multe generații de fotbaliști. Peste 24 de ore, Gheorghe Hagi va încerca să obțină primul succes din acest mandat în Nations League, după două înfrângeri cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4).