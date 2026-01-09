Sport

După dramatismul cu Milan, Genoa lui Șucu face un transfer de top: îl ia pe colegul lui Cristiano Ronaldo!

Genoa a remizat, 1-1, cu AC Milan, pe San Siro, la capătul unui meci dramatic, în care gazdele au egalat în prelungiri prin Rafael Leao, iar trupa lui Șucu a ratat un penalty.
Mihai Alecu
09.01.2026 | 11:40
Genoa lui Șucu îl ia pe jucătorul lui Al-Nassr
Genoa a investit în vară doar 500.000 de euro în transferuri, iar Dan Șucu pare decis ca în această perioadă de mercato să-i aducă întăriri lui Daniele De Rossi, pentru că echipa pe care o patronează e amenințată serios cu retrogradarea.

Echipa lui Dan Șucu, transfer spectaculos după egalul dramatic cu AC Milan?

Formația grifonului a fost aproape de a lua toate cele 3 puncte, însă Nicolae Stanciu a ratat un penalty la ultima fază a duelului cu AC Milan, iar astfel trupa patronată de Dan Șucu a plecat cu un singur punct de pe San Siro. Astfel, cei de la Genoa rămân pe locul 17, cu doar 16 puncte adunate în cele 19 etape scurse.

Probleme pentru cei de la Genoa sunt în mai multe compartimente, inclusiv cel al portarilor. Chiar dacă Franz Stolz s-a întors după împrumutul de la Rapid, se pare că formația italiană este aproape de a lua un alt jucător care să creeze concurență pe acest post.

Genoa vrea un jucător de la echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Internaționalul brazilian e gata să semneze

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, recunoscut pentru informațiile precise pe care le dă cu privire la transferuri, portarul celor de la Al-Nassr, internaționalul brazilian Bento este foarte aproape de a semna cu Genoa. Surprinzător este că echipa lui Dan Șucu a câștigat duelul cu West Ham, englezii fiind și ei interesanți de goalkeeperul sud-american.

Mutarea va fi inițial pentru 6 luni de împrumut, până la finalul stagiunii, după care cei de la Genoa vor avea opțiunea de transfer definitiv pentru 5 milioane de euro. Bento a fost luat de echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, în 2014, pentru 18 milioane de euro, iar după trecerea în Arabia Saudită a avut și 6 selecții la echipa națională a Braziliei.

Dan Șucu e gata să facă mai multe transferuri la Genoa în această iarnă

O potențială retrogradare în Serie B ar fi un adevărat dezastru pentru echipa lui Dan Șucu, iar omul de afaceri din România este conștient de acest aspect. Din cauza acestui scenariu ce nu pare deloc imposibil, formația italiană este în căutarea unor întăriri, iar pe lângă Bento, un alt jucător sud-american este pe lista echipei.

Fundașul central care este în prezent legitimat la River Plate, Lucas Martinez Quarta, în vârstă de 29 de ani, ar fi dorit de către Genoa. Acesta a mai evoluat în Serie A, pentru Fiorentina, pe care a părăsit-o în 2025, iar o revenire a sa în Italia este anticipată de către specialiști.

