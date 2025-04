După El Clasico, vine Superclasico! Recordul care va cădea la cel mai așteptat derby din America de Sud

După El Clasico, urmează Superclasico. Barcelona – Real Madrid 3-2 a fost un meci fantastic.

Meciul cu cea mai mare asistență din acest secol

Meciul se va disputa pe stadionul Monumental, casa celor de la River. De câteva luni, denumirii acestuia s-a adăugat și Mâs, după un cunoscut lanț de supermarketuri din Argentina.

Mâs Monumental va găzdui un Superclásico, în care recordul istoric de prezență, din acest secol, al unui meci din Argentina va fi doborât. Acest fapt se datorează remodelării spectaculoase a arenei din Buenos Aires.

Capacitatea stadionului a ajuns la la 85.018 spectatori, cea mai mare din fotbalul argentinian. Noul Mâs Monumental a fost finalizat în 2024 după construcția tribunelor superioare și modernizarea inelelor, dar și a lojelor.

River Plate, 85 de meciuri consecutive sold-out

Cele patru tribune nou ridicate au adăugat încă 29.458 de locuri stadionului. Modernizarea stadionului a făcut ca acesta să fie cotat la cinci stele. Exact ce are nevoie un club, precum River Plate, care are 85 de meciuri consecutive sold -out.

River are 350.000 de membri cotizanți, iar listele de așteptare pentru a prinde un bilet la meciuri se întind pe luni de zile. Se spune că până la 80% dintre argentinieni susțin unul dintre cele două cluburi. Sunt fie cu River, fie cu Boca.

Într-o țară săracă, River Plate a devenit o adevărată mașină de făcut bani. Excedentul financiar aș clubului a fost de aproximativ 62 de milioane de dolari, la finalul sezonului 2023-2024. Iar averea netă a lui River a crescut cu 36%, ajungând la 250 de milioane de dolari.

Boca Juniors conduce în duelul întâlnirilor directe

Superclásico, ediția 264, vine într-un moment bun pentru River, în istoria confruntărilor cu Boca. Cea mai galonată echipă din Argentina a pierdut, acasă, doar unul din ultimele șase derby-uri împotriva rivalei Boca Juniors.

Bilanțul meciurilor directe dintre River Plate și Boca Juniors este favorabil fostei echipe a lui Diego Maradona. Boca are 92 de victorii, River doar 87. Alte 84 de meciuri s-au terminat la egalitate.

River are în palmares 38 de titluri în prima ligă și patru Copa Libertadores, în timp ce Boca a câștigat campionatul de 35 de ori și Libertadores de șase ori.

Echipe care au lansat zeci de vedete

De-a lungul timpului, cele două echipe au scos la rampă zeci de vedete. Di Stefano, Francescoli, Passarella, Cannigia, Aimar, Ortega, Crespo, Higuain, Mascherano, Alvarez sau Enzo Fernandez au îmbrăcat tricoul lui River.

De partea cealaltă. fanii lui Boca se mândresc cu Olarticochea, Ruggeri, Tapia, Carlos Tevez, Juan Roman Riquelme, Gago, Cavani și