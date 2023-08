După Elena Merișoreanu, și Lorenna rupe tăcerea despre Angela Rusu: „Mă ataca pe unde mă prindea”

Lorenna a explicat de unde au început animozitățile între ea și Angela Rusu, confirmând că originea conflictului este o melodie cântată de ambele.

Lorenna face lumină în legătură cu războiul dintre ea și Angela Rusu

Cântăreața de muzică populară Angela Rusu a dat de pământ cu multe nume grele ale industriei folclorice, printre care Elena Merișoreanu, Saveta Bogdan și Laura Lavric.

Despre Lorenna a spus că s-ar purta fals cu ea, asta după ce a acuzat-o că s-a ”bătut” cu artista pentru melodia „Toate șogorițele”. Angela Rusu a trebuit să nominalizeze două colege de breaslă care o bârfesc pe la spate, deși sunt prietenoase atunci când o întâlnesc. În afară de Lorenna, Angela Rusu a oferit și numele interpretei Nicoleta Voica.

Care este, până la urmă, adevărul în legătură cu melodia care a băgat vrajbă între Lorenna și Angela Rusu?

„Totul a pornit de la celebra piesă cu șogorițele”

„Totul a pornit de la celebra piesă cu ”șogorițele”, pe care casa de producție ne-a scos-o pe piață amândurora. E la modă ca o dată la câțiva ani muzica să fie actualizată. Ei bine și piesa asta a trecut de la populară la etno dance, a suferit schimbări plăcute la auz. A prins mai bine , așa , pe Etno Dance, era și alt sound.

Cei de la Euromusic Cluj, studioul în care imprimăm piese amândouă ,mi-au lansat un album de etno dance, pe care mi-au reorchestrat și piesa cu ”șogorițele”. De aici a plecat supărarea ei”, a dezvăluit Lorenna.

„Ura ei față de mine devenea din ce în ce mai mare”

Lorenna mai susține că nu a negat niciodată că Angela a lansat celebra melodie, doar că ea a refuzat să mai apară în același platou de televiziune cu ea după ce a refăcut melodia, cu acceptul studioului de înregistrare din Cluj.

„Dacă ne întorceam la evenimente sau la spectacole, îmi întorcea spatele. Parcă ura ei față de mine devenea din ce în ce mai mare. Aflam de la diferite persoane că mă urăște, că m-ar mânca dac-ar putea, cum zice și cântecul. Nu înțelegeam toate reacțiile ei.

Sunt de părere că nu e bine să urăști, că ne facem nouă înșine rău. La ură nu se răspunde cu ură, ci cu gânduri de lumină și iubire, chiar dacă ne vine greu s-o facem în acele momente. De aceea, mii de oameni se autodistrug în mod inconștient, căci se hrănesc în permanență cu fructe putrede ale gândirii negative. Prin ură, răutate și furie nu vei rezolva niciodată nimic”, a adăugat Lorenna, clarificând povestea ”războiului” dintre ea și Angela Rusu.

Lorenna: „Mă ataca, mă jignea pe unde mă prindea”

Lorenna a mai precizat că nu urăște pe nimeni și nu ține dușmănie. Chiar dacă artista spune că mereu a fost împăciuitoare și veselă, indiferent cine ce avea de împărțit cu ea, din cealaltă parte nu a primit la fel.

„Au existat discuții și divergențe între noi. Ea mă ataca, mă jignea și mă provoca pe unde mă prindea. Eu n-am ripostat, nu am dat niciodată curs vorbelor ei”, a completat Lorenna.

Interpreta de muzică folclorică a mărturisit că și ea a fost invitată la sosurile iuți, la Măruță, dar nu a putut să ajungă. „Dacă ajungeam, Doamne ferește ce era, că eu nu am mâncat iute în viața mea! Vă dați seama ce ieșea? Ha, ha!”, spune cu sinceritate Lorenna.

Șogorițele din Gherla s-au împăcat, în cele din urmă: „Eu știam dinainte ce a spus Angela despre mine la Măruță”

un secret legat de. „Eu știam dinainte ce a filmat și ce a spus Angela despre mine la Măruță. După filmări, ne-am întâlnit și Angela a ținut să mă pună în gardă. Așa că am fost avertizată. În momentul în care am primit de la prieteni și fani filmulețele, nu am fost surprinsă.

Ea nu e o fată rea, e gherleancă de-a mea, dar știți cum e în showbiz, multe guri rele și ”prieteni” care-și bagă bățul prin gard. Toată această ”dușmănie” a ținut pâmă acum câteva luni, când ne-am întâlnit în Spania într-un turneu. Am pus lucrurile cap la cap, am deschis subiectele și apoi le-am închis definitiv, pentru că ne-am împăcat”, a ținut să puncteze Lorenna.

Cele două nu doar că s-au împăcat, ba chiar Angela Rusu i-a propus să refacă melodia „ ” împreună, într-un stil cu totul nou. „Am acceptat și, mai mult de atât, o să urmeze duetul anului. Stați pe fază să vedeți ce urmează. Șogorițele din Gherla vă vor surprinde în curând cu ceva inedit”, a anunțat Lorenna.