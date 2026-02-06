Cine e, de fapt, cel mai bun între Bîrligea și Thiam. Gigi Becali a ales după FCSB – Botoșani 2-1

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a declarat că Mamadou Thiam este mai bun decât Daniel Bîrligea. Titularizat în duelul cu FC Botoșani, senegalezul a punctat în prima repriză, iar FCSB a obținut un succes important, 2-1. Patronul campioanei a dezvăluit ce a discutat Thiam cu Mihai Stoica înainte de startul partidei.

Gigi Becali a ales! Mamadou Thiam, mai bun decât Daniel Bîrligea

Golgheterul FCSB-ului din sezonul trecut, Daniel Bîrligea, a reușit să marcheze doar 3 goluri în stagiunea actuală din Superliga, în timp ce Mamadou Thiam are la fel de multe reușite în campionat pentru gruparea „roș-albastră”, deși a strâns mult mai puține minute. Gigi Becali e de părere că fotbalistul senegalez transferat de la U Cluj este un jucător mai bun.

„I-a zis MM înainte de meci că e puternic și un singur lucru trebuie să facă, să nu piardă mingea. Dacă pierzi mingea, îl enervezi pe patron. Și nu a pierdut-o. Cel mai bun sfat i l-a dat. Păi eu schimb de nebun? Schimbările s-au făcut forțate toate, numai Bîrligea, am considerat că obosește fundașii centrali. Și a alergat, nu ai ce să-i spui. (n.r. despre Bîrligea) Nouă ne arde de pedepse? Nu. E presiune de valoare. E mai bun Thiam ca el.

Există un singur statut, toți sunt slujitori. Slujesc pentru că primesc salariu. Eu nu spun angajat. Angajatul e comunist, slujești, primești salariu, ce ți se spune să faci, faci. Eu până la moarte sunt așa. E cariera ta de fotbalist, trebuie să accepți. Noi nu ne-am propus să creștem fotbaliști, să îi vindem în străinătate, ne-am propus să luăm campionatul, iar Thiam e mai bun”, a afirmat patronul campioanei la după . Acesta .

De ce l-a trimis Gigi Becali pe Dennis Politic la Hermannstadt

. Gigi Becali a transmis că l-a lăsat pe fotbalist să plece deoarece sibienii o vor întâlni vineri pe FC Argeș, una dintre rivalele FCSB-ului din lupta pentru play-off. „Nu mai am emoții. Nu ai acum, asta e echipă, eu vreau eventul anul ăsta, nu că play-off-ul (n.r. râde). Așa, cu jucători accidentați (n.r. râde).

Pe Politic l-am trimis armă secretă la Pitești. Voiam să îi luăm bilet de avion de Cluj și bine că m-a sunat să îl trimit la Sibiu, că ei joacă la Pitești acum, și l-am trimis la Pitești. Poate dă și el vreun golazo. Am dat 900.000 și pe Musi, pe Musi am dat maxim 600.000, deci 1.5 milioane. Toate echipele își dau toată puterea, când se dă toată puterea, câștigă echipa mai valoroasă”, a declarat latifundiarul.