După FCSB – Fenerbahce 1-1, Adrian Șut i-a trimis un mesaj din Emirate jucătorului scos din primul 11 de Gigi Becali: „Lasă-i să vorbească!”

Fostul jucător al lui FCSB, Adrian Șut, cel care s-a transferat în această iarnă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain, a avut un mesaj tăios după egalul făcut de bucureșteni cu Fenerbahce, 1-1.
Mihai Alecu
30.01.2026 | 10:25
Mesajul lui Șut pentru Ștefan Târnovanu
Adrian Șut rămâne un urmăritor al formației FCSB, chiar și după ce a plecat la Al-Ain, iar jucătorul român a ținut să-i transmită un mesaj public lui Ștefan Târnovanu, fostul său coleg de la trupa roș-albastră.

Adrian Șut, mesaj pentru Ștefan Târnovanu după criticile primite de portarul FCSB-ului

FCSB a remizat în duelul cu Fenerbahce, 1-1, iar Ștefan Târnovanu a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, asta la doar câteva zile după ce a fost criticat de Gigi Becali pentru modul în care a apărat la meciul cu CFR Cluj, pierdut, 1-4, în SuperLiga.

Adrian Șut a ținut să-l susțină public pe fostul său coechipier și a postat un mesaj pe rețelele sociale prin care și-a arătat sprijinul. Mijlocașul de la Al-Ain i-a luat apărarea portarului de la FCSB, criticat aspru, inclusiv de suporterii echipei: ”Lasă-i să vorbească. Cele mai bune răspunsuri vin de pe teren”.

Ce a spus Gigi Becali despre evoluția lui Târnovanu din meciul cu Fenerbahce

Gigi Becali continuă să-și mențină ideea de a-l băga în poartă pe tânărul Matei Popa, în SuperLiga, asta pentru a satisface regula U21 și a avea în câmp fotbaliști experimentați.

„E meritul lui Târnovanu că nu am luat mai multe goluri. Ce, am spus eu că Târnovanu nu e portar? Nu-l scot din poartă că vreau, îl scot din poartă că vreau să-l punem pe copilul ăla să avem U21. Noi nu mai putem acum să facem egaluri sau pași greșiți, așa că trebuie să avem jucători de câmp pentru a câștiga meciuri. Eu zic că o să avem o agresivitate în așa fel încât echipa adversă să nu poată să ajungă la noi, la portar. Eu așa zic”, a declarat Gigi Becali.

Mesajul lui Târnovanu după meciul dintre FCSB și Fenerbahce

Portarul celor de la FCSB a recunoscut că din punct de vedere mental avea nevoie de o prestație solidă în duelul cu Fenerbahce.

„Un meci de care avea nevoie toată echipa, dar cel mai mult eu aveam nevoie. Au fost 7 zile în care am primit atâta ură…nu înțeleg. Aș vrea să cred că putem fi mai buni. OK, doi ani am fost bun, dar dacă ai o seară neinspirată, asta nu te face un om slab sau să te facă să pleci de la echipă. Aveam nevoie de acest meci și mă bucur că Dumnezeu nu doarme. Sunt corect cu fotbalul, sunt o persoană bună și aș vrea ca lumea să fie mai bună”, a declarat Ștefan Târnovanu după meciul cu Fenerbahce.

