După FCSB, potopul! Campionul din SuperLiga nu se regăsește și are 0 goluri marcate

a plecat în vară de la FCSB și s-a transferat la Flamurtari Vlora, echipă din Albania, însă atacantul de bandă nu o duce foarte bine la noul club și a fost uitat în afara primului 11 pentru mai multe partide.

A plecat de la FCSB în vară și nu a marcat pentru noua echipă

Acesta nu a fost folosit în ultimele 6 meciuri de campionat, asta după ce evoluțiile sale precedente nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. a jucat în 9 meciuri și nu a punctat vreodată, având o singură pasă de gol.

„Atacantul belgian William Baeten a fost transferat de la FCSB la Flamurtari în fereastra de mercato de vară, fără a se plăti vreo sumă. Deși venise la echipa din Vlore cu așteptări mari, atacantul de 28 de ani încă nu a reușit să marcheze în campionat.

Au trecut deja șase meciuri în care antrenorul echipei din Vlore, Francesco Moriero, nu l-a trimis pe teren, deși atacantul se află în condiții fizice potrivite. Moriero nu a oferit un răspuns concret pe această temă, lăsând și mai multe urme de îndoială asupra situației jucătorului”, au scris jurnaliștii de la .

Baeten a avut momentul lui de glorie la FCSB. A adus calificarea mai departe după singurul gol marcat în meciul cu Maccabi Tel Aviv

William Baeten a sosit în România în anul 2020, când a semnat cu FCU Craiova, echipă pentru care a evoluat timp de patru sezoane. În vara lui 2024, Gigi Becali a achitat suma de 300.000 de euro pentru transferul său la FCSB. Venit cu așteptări mari, atacantul belgian nu a reușit să se impună în tricoul campioanei României. Baeten a strâns 18 apariții pentru formația roș-albastră și a înscris un singur gol.

Totuși, reușita sa a avut o importanță majoră, fiind marcată în manșa a doua a duelului cu Maccabi Tel Aviv din preliminariile Ligii Campionilor, gol care a asigurat calificarea FCSB-ului în turul al treilea preliminar. Ultima partidă în care Baeten a evoluat pentru FCSB a fost pe 15 decembrie 2024, în remiza 1-1 cu Farul, meci în care a fost introdus pe teren pentru 18 minute.În total, William Baeten a acumulat 563 de minute jucate pentru bucureșteni, în 18 meciuri.