Sport

După FCSB – U Cluj 1-3, Emil Boc a anunțat ce urmează pentru echipa lui Gigi Becali în play-out

Emil Boc a reacționat după victoria clară obținută de U Cluj cu 3-1 în fața FCSB. Mai are șanse sau nu campioana României să prindă un loc în cupele europene.
Alex Bodnariu
08.03.2026 | 12:21
Universitatea Cluj face, pentru al doilea an la rând, un sezon de excepție în Superliga României. Studenții s-au calificat în play-off, iar în ultima etapă, înainte de încheierea stagiunii regulate, „Șepcile roșii” i-au administrat campioanei en titre o victorie categorică, cu scorul de 3-1. Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, se laudă cu jocul echipei de pe malul Someșului.

U Cluj o bate pe FCSB și vrea în cupele europene!

Dacă în urmă cu doar câteva luni Universitatea Cluj părea că va rata în acest sezon calificarea în play-off-ul Superligii, acum studenții visează la cupele europene, iar cei mai visători fani au speranțe că favoriții lor vor fi implicați chiar în lupta pentru titlu în Superliga României, întrucât diferența de puncte față de U Craiova nu mai este deloc una mare.

Se pare că numirea lui Cristiano Bergodi pe banca „Șepcilor roșii” a fost una extrem de inspirată. Universitatea Cluj merge ceas în Superliga și este o echipă care joacă la victorie indiferent de adversar. Lotul este unul extrem de echilibrat, iar obiectivul declarat este calificarea în preliminariile cupelor europene.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și un mare fan al fotbalului românesc, laudă progresul echipei de pe Cluj Arena din acest sezon. Edilul a spus câteva cuvinte după victoria obținută pe terenul campioanei en titre. Totuși, Boc crede că FCSB își va reveni și ar putea obține și ea biletele pentru preliminariile Conference League.

„Acum aproape 10 ani, împreună cu universitățile clujene, cu suporterii Universității și cu Radu Constantea, am început reclădirea echipei din Liga a IV-a! Visul continuă! Haide U!

PS: FCSB merge în play-out, dar nu îi cântați «prohodul». Are resurse să câștige în play-out și să joace un baraj pentru cupele europene”, a fost mesajul pe care l-a transmis Emil Boc după ce U Cluj a învins-o pe campioana României cu scorul de 3-1 pe Arena Națională.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
