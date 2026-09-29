Sport

După FCSB, un alt club din SuperLigă a primit interdicție la transferuri!

O grupare din SuperLiga României a fost sancționată de FIFA și are momentan interdicție la transferuri, situație în care se află și FCSB.
Bogdan Mariș
29.09.2026 | 13:46
Dupa FCSB un alt club din SuperLiga a primit interdictie la transferuri
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UTA a primit interdicție la transferuri. FOTO: Sport Pictures
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UTA a primit din nou interdicție la transferuri. Formația din SuperLiga se află începând cu 24 septembrie 2026 pe lista grupărilor sancționate de FIFA, care nu au dreptul de a înregistra jucători. Gruparea arădeană traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, aflându-se momentan în concordat preventiv.

UTA are din nou interdicție la transferuri

Pe 24 septembrie, la o zi după ce FIFA a sancționat-o pe FCSB pentru o datorie către belgianul William Baeten, aspect dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, pe lista grupărilor cu interdicție la transferuri a apărut și o altă formație din SuperLiga, UTA. Situația nu este una neobișnuită pentru echipa arădeană, care a mai avut interdicție atât în toamna lui 2025, cât și în vara acestui an.

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În luna iulie, arădenii au fost sancționați pentru o datorie către mijlocașul portughez Joao Pedro, care a evoluat la echipă în sezonul 2024-2025, însă acea sancțiune a fost ridicată, iar „roș-albii” și-au completat lotul cu mai multe achiziții. Dacă în cazul FCSB-ului sancțiunea se referă la 3 perioade de mercato, pentru UTA aceasta va fi valabilă „până la ridicare”, așadar, cel mai probabil, până în momentul în care clubul arădean va achita datoria către fotbalistul care a depus plângere la FIFA.

UTA, sancționată de FIFA
UTA, sancționată de FIFA. FOTO: captură fifa.com

UTA, în insolvență? Ce a declarat Alexandru Meszar

UTA se află în concordat preventiv din august 2025, iar conducătorul clubului, Alexandru Meszar, a afirmat recent că se ia în calcul inclusiv intrarea în insolvență. „Analizăm în permanență orice opțiune și orice instrument legal care poate asigura continuitatea activității clubului și redresarea sa financiară.

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Din ceea ce vedem în fotbalul românesc, insolvența pare să fie un instrument viabil și utilizat inclusiv la nivelul Ligii 1. Pentru noi, orice decizie va fi luată exclusiv în interesul clubului și al asigurării stabilității sale pe termen lung”, declara acesta pe 10 septembrie, potrivit prosport.ro.

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