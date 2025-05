După FCSB, un alt club din SuperLiga stă la pândă pentru fotbalistul pe care Adrian Mititelu vrea să-l lase liber de contract! „Te poți folosi de el!”

Cu toate că încă există șanse ca echipa sa să nu rămână în prima divizie, Valeriu Iftime și-a făcut planurile de transferuri la FC Botoșani, iar unul dintre vizați este fotbalistul lui Adrian Mititelu.

Valeriu Iftime și-a pregătit lista de transferuri pentru următorul sezon al lui FC Botoșani în SuperLiga României

FC Botoșani se află în acest moment în zona roșie a play-out-ului, însă patronul echipei, Valeriu Iftime, este sigur că echipa sa va izbuti să rămână în Liga 1, așa că deja se gândește cum să întărească echipa pentru sezonul viitor.

Dacă în cazul antrenorului crede că Leo Grozavu este alesul, din punct de vedere al lotului își dorește să facă mai multe schimbări în această vară. Unul dintre jucătorii preferați ai omului de afaceri este Andrea Padula, fundașul în vârstă de 29 de ani de la FC ”U” Craiova 1948,

„Am discutat cu Leo în mare și despre ce vom face în stagiunea viitoare. Timpul de pregătire al sezonului nu o să fie atât de mare și e bine să ne luăm toate măsurile din timp. E clar că se vor face întăriri și la lot. Padula de la Mititelu e un jucător foarte bun. Dacă rămâne și liber de contract e cu atât mai bine, deoarece e un jucător de care te poți folosi pe mai multe posturi. O să îl întreb și pe Leo Grozavu despre el, iar dacă vom putea să îl aducem la noi de la vară vom vedea în perioada următoare”, a spus Varleriu Iftime, conform

Valeriu Iftime și-a făcut toate calculele pentru a se salva de la retrogradare

Moldovenii puteau scăpa de emoțiile retrogradării directe în meciul cu Slobozia, când După ce au obținut doar o remiză din întâlnirea cu ialomițenii, Iftime și-a făcut toate calculele pentru a rămâne încă un an în SuperLiga României:

„Eu cred că sunteți și voi de acord cu mine și considerați că FC Botoșani nu este o echipă de retrogradare. Leo Grozavu a pus corabia pe linia de plutire, am început să jucăm un fotbal bun, dar am avut un ghinion teribil cu Slobozia, meci în care Ongenda a ratat 11 metri la ultima fază de joc.

Acum ne-am făcut și noi niște calcule, iar cu șase puncte suntem salvați de la retrogradare fără baraj. Și cu patru am putea spera la acest lucru, dar cu patru puncte luate în ultimele două etape suntem la mâna altor rezultate. Însă, indiferent de situație, este obligatoriu să batem pe Sepsi acasă la noi în etapa următoare. O să fie un meci care pe care. Sepsi este și ea într-o situație incredibil de neplăcută și i se poate întâmpla orice dacă pierde cu noi.

Dacă facem doar egal, atunci o vom ține pe Sepsi sub noi la ultima etapă. Noi avem trei puncte peste Sepsi și cinci peste Slobozia. Buzăul nu mai contează, e deja retrogradată. Vreau să tragem să o băgăm sub noi pe UTA, care e prima peste linia celor ultime patru echipe din clasament. UTA are peste noi doar un singur punct. Noi 26, iar UTA 27”, a mai spus Iftime conform sursei citate anterior.