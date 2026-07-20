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După finala CM 2026, Mitică Dragomir știe cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Mulți români nu vor fi de acord cu el când vor auzi numele

În opinia lui Mitică Dragomir, cel care a privit cu atenție tot turneul final, inclusiv finala CM 2026, cel mai bun fotbalist din istorie vine din America Latină. Pele, Maradona sau Messi? Care este în vârful ierahiei.
Adrian Baciu
20.07.2026 | 14:45
Dupa finala CM 2026 Mitica Dragomir stie cine este cel mai bun fotbalist din istorie Multi romani nu vor fi de acord cu el cand vor auzi numele
EXCLUSIV FANATIK
Pele, Maradona sau Messi. Cine este cel mai bun fotbalist din istorie, în opinia lui Mitică Dragomir. Sursa foto: colaj Fanatik
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Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada a readus în discuție eterna dilemă din ”sportul rege”: cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Părerile sunt împărțite, întrucât în ”luptă” sunt legende ca Pele, Maradona și Messi. Mitică Dragomir a tranșat acest subiect și a spus pe cine vede el în top.

Cine este cel mai bun fotbalist din istorie: Pele, Maradona sau Messi? Opinia clară a lui Mitică Dragomir

Fără îndoială, dezbaterea care durează de decenii legată de cine este cel mai bun fotbalist din istorie rămâne una subiectivă. Aceste discuții în contradictoriu sunt influențate de generație, stilul de joc al fiecăruia și, foarte important, de palmares. Multe voci pun în față impactul la Cupa Mondială, alții consistența pe tot parcursul carierei, trofeele individuale sau tehnica.

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Pele, Maradona și Messi sunt legende absolute. Acest lucru este unanim acceptat de fanii fotbalului. Ei au însă profiluri diferite. În plus, vin din epoci diferite. Cei care îl adoră pe marele Pele spun despre acesta că a fost simbolul dominației braziliene și al golurilor. Apoi, Maradona, a reprezentat un geniu individual și un lider carismatic al ”Albiceleștilor”. Revenind la prezent, Messi este geniul complet și consistent. A dat randament și la club, dar și la națională.

În emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de luni, 20 iulie, la o zi după finala CM 2026, Dumitru Dragomir a răspuns ferm și direct la întrebarea ”Cine a fost / cine este cel mai mare fotbalist din toate timpurile?”. Poate în mod surprinzător pentru mulți, fostul șef al Ligii Profesionaliste de Fotbal a pus ”ștampila” pe Lionel Messi (39 de ani).

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Messi este cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Peste Pele, peste Maradona. E peste toți. Când era în vogă, Messi câștiga singur meciurile. Acum, la aproape 40 de ani… te lasă toate încheieturile. Zicea lumea că de ce se odihnea (n.r. momentele în care nu fugea în timpul meciurilor). Păi, cum să mai fugi la 40 de ani? Fugi de acasă poate”, afirmă Dragomir, la FANATIK.

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Ce fotbalist din Europa vine tare din urmă: ”Nemaipomenit”

Dumitru Dragomir este de acord cu ceea ce se zice în prezent în lumea fotbalului, că Lionel Messi este G.O.A.T. – Greatest Of All Time (n.r. cel mai mare fotbalist din toate timpurile). Mai mult, ”Oracolul din Bălcești” merge mai departe și spune că nici nu se va mai naște curând un astfel de jucător.

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În schimb, fotbaliști de mare valoare vin acum pe turnantă. Mitică Dragomir l-a văzut chiar în finala mare pe unul dintre ei. E vorba de Lamine Yamal (19 ani), tânărul care are deja un EURO și un CM în tricoul naționalei Spaniei: ”Acest jucător (n.r. Lamine Yamal) vine tare din urmă. A jucat foarte bine aseară (n.r. în finala cu Argentina).

M-a impresionant că Spania a jucat cu doi fotbaliști din 2007. A mai fost acel (Pau) Cubarsi (19 ani). Nu a greșit o pasă, iar când dădea la poartă o făcea (mingea) pătrată. Nemaipomenit ce valoare au puștii ăștia doi. E gena lor cred”, afirmă Dragomir.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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