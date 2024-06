„După Generația de Aur, avem Generația INIMILOR MARI!” Horia Ivanovici, discurs manifest după România – Ucraina 3-0

Naționala României a debutat fulminant la Campionatul European din Germania. “Tricolorii“ au triumfat în fața a peste 40.000 de fani, veniți din toate colțurile țării, într-un meci de debut grandios împotriva Ucrainei, câștigând cu un impresionant 3-0. Atât scorul final, cât și prestația echipei au fost de-a dreptul memorabile.

Horia Ivanovici, cuvinte de laudă pentru jocul “tricolorilor“

Jocul naționalei noastre a fost unul de-a dreptul perfect, atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă. Nicușor Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș au fost “tricolorii“ care și-au trecut numele pe lista marcatorilor. În apărare, Dragușin și Burca au blocat toate atacurile ucrainenilor, care au părut mai tot meciul fără soluții.

“Una dintre victoriile istorice pentru fotbalul românesc“

La finalul jocului, în cadrul emisiunii FANATIK EURO, Horia Ivanovici a lăudat evoluția superbă a elevilor lui Edi Iordănescu. Acesta a ținut un discurs în care a găsit și un nume pentru această generație, care pare să poată ajunge la performanțele celei din anii ’90.

„România învinge în meciul de debut la EURO 2024 cu 3-0 naționala Ucrainei, o națională plină de vedete. Toți băieții noștri merită felicitări. Maniera de joc ne-a lăsat pe toți cu gura căscată în sensul cel mai bun al cuvântului. Am văzut o națională a României cu parfum de ’94. Suntem mândri pentru felul în care a arătat naționala noastră. Am adus steagul României în semn de dedicație pentru băieții noștri.

Au jucat cu inima. În această seară am văzut o națională a României cum n-am mai văzut de mulți ani. Repet, au jucat cu inima. Dacă am avut la Campionatul Mondial din 1994 o generație de aur care a rămas în istorie, aș putea spune despre această echipă pe care am văzut-o astăzi că este generația inimilor mari. Un brand pentru acești băieți care merită cu toții felicitări, în frunte cu Edi Iordănescu.

Au fost cu toții extraordinari, pe alături magnifici, reușind una dintre victoriile istorice pentru fotbalul românesc. În niciun caz nu eram favoriți în fața naționalei Ucrainei. Suntem cu un pas și jumătate în optimile de finală acum“, a declarat Horia Ivanovivi la FANATIK EURO.

România, la un pas de calificare în optimi

Rezultatul din meciul cu Ucraina poate să le prelungească șederea suporterilor care au mers în Germania pentru a-i susține pe “tricolori“. Pentru a accede în fazele superioare la EURO, este nevoie de o clasare pe primele două poziții. În plus, cele mai bune 4 echipe de pe locul 3 vor merge de asemenea mai departe.

Edi Iordănescu: “Echipa aceasta are o inimă mare“

Și selecționerul României, Edi Iordănescu, a avut un discurs similar. . Antrenorul și-a lăudat toți jucătorii, despre care a spus că nu au limite. El a declarat:

„E o zi memorabilă, românii au fost prezenți în număr mare, mă simt copleșit. Le mulțumesc și românilor din țară, sunt convins că sunt fericiți. Dacă până acum mai aveați dubii, sper că acum mă credeți: echipa aceasta are o inimă mare! Pleacă trenul într-o oră și jumătate, nu îmi cereți să intru în detalii tactice!

Vă rog ceva: am văzut că începe să fie numită în fel și chip generația aceasta, încetați! Nu o numiți în niciun fel! A fost generația de aur, aceasta nu e din niciun metal! E generația de suflet! Nu a mai existat vreo echipă cu un suflet atât de mare! Generația aceasta nu are limite! Băieții aceștia au alergat încontinuu, până când nu i-au mai ținut picioarele și a trebuit să îi schimbăm. E meritul lor total, eu le sunt recunoscător și le mulțumesc!”.

