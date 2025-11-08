După Gigi Becali, un alt patron din SuperLiga se revoltă împotriva contractului de drepturi TV: “Trebuie reluat votul!”. Cere plecarea lui Gino Iorgulescu de la LPF

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a luat foc după ce drepturile TV pentru meciurile din prima ligă au fost cedate până în 2035. Un investitor s-a raliat cu patronul FCSB și în direct la FANATIK SUPERLIGA a cerut plecarea lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF.

Încă un patron din SuperLiga este nemulțumit de drepturile TV

Lider cu FC Botoșani în SuperLiga la finalul turului sezonului regulat, Valeriu Iftime a dezvăluit faptul că nu a existat niciun vot în ceea ce privește cedarea drepturilor TV pe 10 ani, ci doar o discuție ambiguă la sediul LPF.

”Nu îi împărtășesc tonul lui Gigi Becali, dar ce a spus despre drepturile TV sunt de acord cu el. Inițial nu știam despre ce e vorba, dar am vorbit cu președintele clubului și mi-a spus circumstanțele în care s-a votat, un fel de a spune s-a votat, acea prelungire pe 10 ani.

Expresia mea a fost: ‘Sunteți cu capul toți. Cum să faceți așa ceva?’. Și el mi-a zis: ‘Nu s-a votat. A fost o discuție și până la urmă ne-a întreba Justin Ștefan dacă suntem de acord. Dar nu a fost o chestiune foarte limpede’. Nu a spus nimeni nici da, nici nu și s-a mers mai departe.

Subiectul trebuie reluat 100% ca să nu mai nască niciun fel de controverse. Este foarte important ca toți să ne exprimăm în cunoștință de cauză dacă dorim sau cum vrem să facem drepturile TV”, a declarat omul de afaceri, la .

Valeriu Iftime cere plecarea lui Gino Iorgulescu de la LPF

Valeriu Iftime a exclus din start să-l mai susțină pe Gino Iorgulescu la viitoarele alegeri pentru președinția LPF și consideră că cea mai bună variantă ar fi aducerea unui om din afara fotbalului care să se priceapă la management.

”(n.r. – ) Era bun de președinte al Ligii, dar doar la discursul de ieri (n.r. – luni, 3 noiembrie) și fără tonul acela. Ne trebuie și un președinte al Ligii.

(n.r. – Păi nu avem?) O să alegem, trebuie să vedem să schimbăm statutul. Este o situație care nu este confortabilă pentru mine și nu e normală cu niște drepturi date viitorului președinte, extindem perioada pentru care poate fi ales.

Ceva sună de genul ‘să-l mai alegem o dată pe domnul Iorgulescu’, ceea ce eu vă spun sincer, să-l aleagă 15, dar eu nu pot să votez așa ceva. Cred că Liga are nevoie de un om cu multe abilități ale managementului, un om din acesta de multinațională care să știe să facă management.

În fotbal sunt mult mai multe lucruri ce pot fi organizate în afară de drepturi TV. Sunt chestiuni de organizare, de mental, de imagine, de promovare a acestui sport”, a continuat el.

Iftime a exclus un nume de pe lista cu posibilii președinți LPF

Patronul clubului FC Botoșani a exclus din start o posibilă susținere a lui Dani Coman la preluarea funcției de președinte al LPF și a insistat asupra faptului că trebuie făcute schimbări importante în viitor.

”(n.r. – L-ați vota pe Dani Coman la președinția Ligii?) Nu. Nu este de la multinațională. Nu știu pe cine aș vedea. Trebuie un om din afara fotbalului care gândește ca spectacol sportiv.

Vedeți ce face Federația Română de Fotbal, care trebuie lăudată. La un moment îl criticam pe domnul Burleanu, dar naționala are un marketing mai bun decât echipa. Trebuie să învățăm de acolo.

Noi la nivel de Ligă avem nevoie de energie multă și îți trebuie multă știință. Fotbalul e văzut, e căutat, poate e cel mai important spectacol din tot ce produc televiziunile din România. Nu poți să spui că ai vândut acum 4 ani și indexezi cu inflația și îți mai dă bani din când în când.

Eu sunt total împotriva acestui sistem și cred că cu desăvârșire că putem să schimbăm aici. Dar trebuie un om care are timp și știința asta. Nu este legat numai de fotbal, că nu trebuie să mă cunoască nici pe mine, nici pe domnul Rotaru, nici pe nimeni”, a spus Iftime, la FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime, glume pe seama lui Gigi Becali

Întrebat dacă ar fi dispus să negocieze în acest moment cu Gigi Becali vânzarea unui fundaș central către FCSB, Valeriu Iftime nu a ratat momentul de a glumi pe seama patronului campioanei României.

”Cu dumnealui negociez un transfer, dar nu un transfer de la FC Botoșani la FCSB. Ăștia de pe locul 1 nu vând, vând ăia micii. Am făcut o glumă proastă. Sigur că discut cu dumnealui oricând, dar nu cred că e vorba de un transfer acum. M-aș bucura să găsească fundaș central, eu nu am de vândut acum fundaș central”, a încheiat Iftime.