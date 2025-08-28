Sport

După Ianis Stoica, un alt internațional care a impresionat la tineret a semnat în Portugalia: „Obiectivele mele sunt foarte clare"

Transferat recent de o echipă din prima ligă a Portugaliei, internaționalul român a avut un mesaj special pentru suporteri. Ce le-a transmis acesta.
Daniel Işvanca
28.08.2025 | 17:06
Dupa Ianis Stoica un alt international care a impresionat la tineret a semnat in Portugalia Obiectivele mele sunt foarte clare
Fotbalistul ratat de Dinamo i-a cucerit pe suporterii noii sale echipe FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Ianis Stoica nu va fi singurul jucător român care va evolua în acest sezon în primul eșalon al fotbalului portughez. Tony Strata a fost prezentat oficial miercuri de către cei de la Vitória Guimarães și a avut un mesaj special pentru suporterii echipei unde va evolua în această stagiune.

Tony Strata, declarație specială pentru suporteri, după ce a semnat cu Vitória Guimarães

Tony Strata a semnat miercuri cu portughezii de la Vitória Guimarães, românul fiind liber de contract după despărțirea de AC Ajaccio. Luis Freire, antrenorul noii sale echipe, l-a dorit foarte mult pe fundașul român, care i-a cucerit pe suporteri cu primele sale declarații, de după prezentarea oficială.

Fundașul dreapta care a adunat 6 apariții în tricoul selecționatei sub 21 de ani a României a vorbit despre noua aventură din cariera sa și a explicat și care este idolul său pe poziția pe care joacă. Vitória are o victorie și două înfrângeri în acest start de sezon. Primul meci în care ar putea debuta românul este contra celor de la Arouca.

„Sunt foarte fericit că pot reprezenta Vitoria Guimaraes. Cunosc clubul mai ales prin intermediul fanilor săi. Sunt cei mai buni din Portugalia! Am urmărit câteva meciuri ale lui Vitoria. Este o echipă bună. Au avut niște eșecuri la începutul sezonului, dar sunt sigur că își vor reveni repede și vor reveni la forma lor bună.

Obiectivele mele sunt foarte clare: vreau să joc și să iau parte la cât mai multe victorii. În plus, jucând regulat pentru Vitoria SC, cred că pot ajunge la echipa națională de seniori a României. Îl admir pe Messi. Jucând pe poziția mea, îl admir pe Achraf Hakimi.

Este cel mai bun fundaș dreapta din lume. Am ceva în comun cu el? Habar n-am (n.r. râde). Lucrez mereu să mă perfecționez. Sunt un jucător calm, dar dau totul pe teren pentru a ajuta echipa”, a declarat Tony Strata, potrivit celor de la vitoriasc.pt.

Tony Strata, dorit și de Dinamo

Tony Strata s-a aflat și pe lista conducerii lui Dinamo, însă fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 400.000 de euro a ales să îmbrace tricoul celor de la Vitória Guimarães. El va fi adversar cu Ianis Stoica, transferat și el tot în această vară de Estrela Amadora.

Format de clubul din Hexagon, Strata a adunat în total 50 de apariții în tricoul celor de la AC Ajaccio, reușind să marcheze un gol și să ofere nu mai puțin de trei assist-uri. Trei meciuri are acesta jucate în primul eșalon al fotbalului francez.

Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
