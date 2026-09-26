Sport

Surpriză după Suedia – România! Cine a fost ales omul meciului. „Tricolorul” care a terminat pe locul 2

Fanii și-au ales omul meciului după Suedia – România, scor 2-1. Unul dintre titularii lui Gică Hagi a fost foarte aproape de primul loc. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
26.09.2026 | 06:00
Surpriza dupa Suedia Romania Cine a fost ales omul meciului Tricolorul care a terminat pe locul 2
ULTIMA ORĂ
Dennis Man, aproape de titlul de omul meciului în Suedia – România! Cine l-a depășit pe atacantul lui Gică Hagi. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
ADVERTISEMENT

România a debutat cu o înfrângere în noua ediție din Nations League, 1-2 cu Suedia, însă Dennis Man a fost unul dintre puținii „tricolori” care s-au remarcat la Solna. Marcatorul golului României a fost aproape să câștige votul fanilor pentru titlul de omul meciului.

România, prestație ștearsă în Suedia. Eșec la debutul în Nations League

România a început modest noua ediție din Nations League și a pierdut cu 1-2 în fața Suediei, la Solna. „Tricolorii” au avut câteva momente bune, iar Dennis Man a marcat în minutul 29, însă jocul a fost, în general, lipsit de ritm. Echipa lui Gică Hagi a construit greu, a recuperat târziu și a avut probleme atunci când nordicii au crescut intensitatea. Alexander Isak și Viktor Gyökeres au profitat de erorile defensive și au marcat golurile gazdelor.

ADVERTISEMENT

S-a văzut diferența de ritm dintre cele două echipe. Suedia venea după participarea la Campionatul Mondial din 2026 și a arătat mai multă forță, viteză și creativitate în ultima treime. Isak și Gyökeres au pus permanent presiune pe defensiva României, iar mijlocul suedez a circulat mingea mai repede.

Dennis Man, aproape de titlul de omul meciului în Suedia – România! Cine l-a depășit pe atacantul lui Gică Hagi

Sofascore i-a îndemnat pe utilizatori să-și aleagă favoritul pentru titlul de „Player of the Match” după Suedia – România. Este vorba despre noul sistem de Fan Voting al platformei, separat de nota calculată pe baza statisticilor. Votul se deschide în minutul 80 și rămâne disponibil până la o oră după fluierul final, iar fanii pot alege dintre toți jucătorii care au evoluat în partidă.

ADVERTISEMENT
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24.ro
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism

Alexander Isak a câștigat votul suporterilor după succesul Suediei, scor 2-1. Atacantul nordicilor, autorul primului gol, a strâns 40% din voturi, fiind ales de 937 de utilizatori. Foarte aproape a fost Dennis Man, marcatorul României, care a încheiat pe locul secund, cu 34%. Podiumul a fost completat de Viktor Gyökeres, autorul golului de 2-1, iar în urma sa s-a clasat Yasin Ayari.

ADVERTISEMENT
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt...
Digisport.ro
Pe 12 septembrie, Laura a fost abuzată în plină zi. Acum, a rupt tăcerea: ”Nu contează ce făceam sau cum eram îmbrăcată”
Fanii și-au ales omul meciului după Suedia – România, scor 2-1. Unul dintre atacanții lui Gică Hagi a fost foarte aproape de primul loc. Foto: Captură SofaScore
Fanii și-au ales omul meciului după Suedia – România, scor 2-1. Unul dintre atacanții lui Gică Hagi a fost foarte aproape de primul loc. Foto: Captură SofaScore

Și Marcel Pușcaș l-a remarcat pe Dennis Man după duelul de la Solna. În rubrica „Notele lui Pușcaș”, fostul internațional l-a considerat cel mai bun jucător al naționalei României și i-a acordat nota 6,5. Man a fost unul dintre puținii „tricolori” care au reușit să pună probleme defensivei suedeze și a marcat singurul gol al României în înfrângerea cu 1-2.

ADVERTISEMENT
Viktor Gyokeres a răbufnit după Suedia – România 2-1: „Am fi putut juca...
Fanatik
Viktor Gyokeres a răbufnit după Suedia – România 2-1: „Am fi putut juca mai bine”
„Suedia nu e FCSB!” Notele lui Marcel Pușcaș şi un semnal de alarmă...
Fanatik
„Suedia nu e FCSB!” Notele lui Marcel Pușcaș şi un semnal de alarmă pentru România: „Ianis Hagi, doar mâini și gesticulări!” Mesajul pentru Băluță și Bancu
Cum l-a numit Ianis Hagi de 5 ori pe tatăl său, Gică Hagi,...
Fanatik
Cum l-a numit Ianis Hagi de 5 ori pe tatăl său, Gică Hagi, după eșecul cu Suedia. Adi Mutu: „Nu i-a mai spus nimeni din lot de atâtea ori așa”
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut...
iamsport.ro
I-a dat o replică dură lui Marius Baciu după ce antrenorul a vrut să-l dea afară de la echipă: 'M-a luat și pe mine capul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!