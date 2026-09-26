România a debutat cu o înfrângere în noua ediție din Nations League, 1-2 cu Suedia, însă Dennis Man a fost unul dintre puținii „tricolori” care s-au remarcat la Solna. Marcatorul golului României a fost aproape să câștige votul fanilor pentru titlul de omul meciului.
România a început modest noua ediție din Nations League și a pierdut cu 1-2 în fața Suediei, la Solna. „Tricolorii” au avut câteva momente bune, iar Dennis Man a marcat în minutul 29, însă jocul a fost, în general, lipsit de ritm. Echipa lui Gică Hagi a construit greu, a recuperat târziu și a avut probleme atunci când nordicii au crescut intensitatea. Alexander Isak și Viktor Gyökeres au profitat de erorile defensive și au marcat golurile gazdelor.
S-a văzut diferența de ritm dintre cele două echipe. Suedia venea după participarea la Campionatul Mondial din 2026 și a arătat mai multă forță, viteză și creativitate în ultima treime. Isak și Gyökeres au pus permanent presiune pe defensiva României, iar mijlocul suedez a circulat mingea mai repede.
Sofascore i-a îndemnat pe utilizatori să-și aleagă favoritul pentru titlul de „Player of the Match” după Suedia – România. Este vorba despre noul sistem de Fan Voting al platformei, separat de nota calculată pe baza statisticilor. Votul se deschide în minutul 80 și rămâne disponibil până la o oră după fluierul final, iar fanii pot alege dintre toți jucătorii care au evoluat în partidă.
Alexander Isak a câștigat votul suporterilor după succesul Suediei, scor 2-1. Atacantul nordicilor, autorul primului gol, a strâns 40% din voturi, fiind ales de 937 de utilizatori. Foarte aproape a fost Dennis Man, marcatorul României, care a încheiat pe locul secund, cu 34%. Podiumul a fost completat de Viktor Gyökeres, autorul golului de 2-1, iar în urma sa s-a clasat Yasin Ayari.
Și Marcel Pușcaș l-a remarcat pe Dennis Man după duelul de la Solna. În rubrica „Notele lui Pușcaș”, fostul internațional l-a considerat cel mai bun jucător al naționalei României și i-a acordat nota 6,5. Man a fost unul dintre puținii „tricolori” care au reușit să pună probleme defensivei suedeze și a marcat singurul gol al României în înfrângerea cu 1-2.