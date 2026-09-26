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România a debutat cu o înfrângere în noua ediție din Nations League, 1-2 cu Suedia, însă Dennis Man a fost unul dintre puținii „tricolori” care s-au remarcat la Solna. Marcatorul golului României a fost aproape să câștige votul fanilor pentru titlul de omul meciului.

România, prestație ștearsă în Suedia. Eșec la debutul în Nations League

România a început modest noua ediție din Nations League și a pierdut cu 1-2 în fața Suediei, la Solna. „Tricolorii” au avut câteva momente bune, iar Dennis Man a marcat în minutul 29, însă jocul a fost, în general, lipsit de ritm. Echipa lui Gică Hagi a construit greu, a recuperat târziu și a avut probleme atunci când nordicii au crescut intensitatea. Alexander Isak și Viktor Gyökeres au profitat de erorile defensive și au marcat golurile gazdelor.

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S-a văzut diferența de ritm dintre cele două echipe. Suedia venea după participarea la Campionatul Mondial din 2026 și a arătat mai multă forță, viteză și creativitate în ultima treime. Isak și Gyökeres au pus permanent presiune pe defensiva României, iar mijlocul suedez a circulat mingea mai repede.

Dennis Man, aproape de titlul de omul meciului în Suedia – România! Cine l-a depășit pe atacantul lui Gică Hagi

Sofascore i-a îndemnat pe utilizatori să-și aleagă favoritul pentru titlul de „Player of the Match” după a. Este vorba despre noul sistem de Fan Voting al platformei, separat de nota calculată pe baza statisticilor. Votul se deschide în minutul 80 și rămâne disponibil până la o oră după fluierul final, iar fanii pot alege dintre toți jucătorii care au evoluat în partidă.

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Alexander Isak a câștigat votul suporterilor după succesul Suediei, scor 2-1. Atacantul nordicilor, autorul primului gol, a strâns 40% din voturi, fiind ales de 937 de utilizatori. Foarte aproape a fost Dennis Man, marcatorul României, care a încheiat pe locul secund, cu 34%. Podiumul a fost completat de Viktor Gyökeres, autorul golului de 2-1, iar în urma sa s-a clasat Yasin Ayari.

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Și Marcel Pușcaș l-a remarcat pe Dennis Man după duelul de la Solna. . Man a fost unul dintre puținii „tricolori” care au reușit să pună probleme defensivei suedeze și a marcat singurul gol al României în înfrângerea cu 1-2.