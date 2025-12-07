După înfrângerea lui Băluță în Capitală, Lia Olguța Vasilescu proclamă victoria PSD în alegeri. „Am câștigat tot în țară”

ADVERTISEMENT

Lia Olguța Vasilescu, primarul popular al municipiului Craiova, a ieșit public cu un mesaj de felicitare pentru rezultatele obținute de către PSD la alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Olguța Vasilescu, care este considerată un nume cu greutate în partid, nu a pomenit însă nimic despre înfrângerea suferită de Daniel Băluță la Primăria Capitalei, practic cel mai important scrutin din această zi.

Lia Olguța Vasilescu anunță victoria PSD

Deși PSD-ul a pierdut la un scor clar alegerile din Capitală, practic cel mai importat scrutin de duminică și singurele alegeri cu miză, Lia Olguța Vasilescu a ieșit public cu un mesaj de felicitare pentru rezultatele obținute de către PSD. Ea a subliniat faptul că, fără rezultatul din București, PSD a obținut victorii pe linie. Primarul Craiovei a ținut să-l felicite în special pe fostul premier, Marcel Ciolacu, ajuns acum președintele CJ Buzău.

„PSD a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău, și primăriile orașului Găești și a tuturor celorlalte comune din țară unde s-au organizat alegeri, potrivit rezultatelor parțiale, în majoritatea cazurilor cu scoruri de peste 50 la sută. La Sopot, județul Dolj, candidatul PSD are peste 77 la sută. Și candidatul independent de la Ialomița e tot PSD, ca să nu avem discuții… Practic, în afară de București, primărie care nu a fost PSD, s-a câștigat tot! Felicitări tuturor! Felicitări, Marcel Ciolacu!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Mesajul liderului PSD de la Craiova vine totuși în contrast cu starea de spirit pe care au afișat-o liderii partidului. De la Sorin Grindeanu la Claudiu Manda, soțul Liei Olguța Vasilescu, toți cei care l-au însoțit pe nimeni nu a afișat o atitudine de sărbătoare.

Marcel Ciolacu, despre eșecul lui Băluță

Dacă Lia Olguța Vasilescu nu a pomenit nimic despre înfrângerea de la București a partidului, Marcel Ciolacu a oferit însă o scurtă analiză pentru rezultatul de duminică. După ce a mulțumit alegătorilor din Buzău pentru votul dat,

„Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia te start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din ultima săptămână.

Am văzut prăbușirea candidatului USR și votul util s-a direcționat printr-un vot mai rațional, un electorat mai rațional care a ales să voteze cu cel care este mai bine plasat. E o explicație pentru că am trecut și eu prin așa ceva”, a spus Marcel Ciolacu.

Ce a spus Sorin Grindeanu

Înainte de publicarea rezultatelor exitpoll-urilor de la ora 21.00, președintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă o eventuală înfrângere – la acea oră se știa deja pe surse cine este câștigătorul – a PSD-ului în Capitală va avea repercusiuni și la nivelul coaliției.

„Eu cred că nu putem chiar așa să extrapolăm lucrurile chiar așa, după alegerile de la București, să spunem că asta este imaginea României de astăzi. La alegerile locale se votează mai mult omul, dar influența candidaților este mare asupra scorului pe care îl obține fiecare partid.

Faptul că un candidat este preferat de electorat, asta nu înseamnă sub nicio formă că asta este imaginea la nivel general”, a spus Sorin Grindeanu, care s-a arătat deranjat de întrebarea reporterilor dacă PSD va avea o voce mai slabă după rezultatul de duminică. „Vocea mea nu se schimbă, că nu sunt la pubertate”, a spus Grindeanu.