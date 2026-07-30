Sport

După John Stones, Cristi Chivu vrea să mai dea o lovitură! Inter insistă pentru starul de la Liverpool

Cristi Chivu vrea să își facă super echipă la Inter Milano. După ce l-a adus pe John Stones, antrenorul român are în plan să transfere și o vedetă de la Liverpool
Cristian Măciucă
30.07.2026 | 15:41
Dupa John Stones Cristi Chivu vrea sa mai dea o lovitura Inter insista pentru starul de la Liverpool
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După John Stones, Cristi Chivu vrea să mai dea o lovitură! Un star de la Liverpool e pe lista lui Inter. FOTO: Fanatik
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Inter a început să se miște serios pe piața transferurilor. Campioana Italiei a pierdut mai mulți jucători importanți în această vară, astfel că antrenorul Cristi Chivu trebuie să schimbe liniile. „Nerazzurri” l-au achiziționat deja pe John Stones, iar, acum, sub comanda românului ar putea ajunge și un star de la Liverpool.

Cristi Chivu îl vrea la Inter pe Curtis Jones, de la Liverpool

John Stones este cel mai răsunător nume care a ajuns la Inter în această vară. Fundașul englez a venit pe „Giuseppe Meazza” liber de contract după despărțirea de Manchester City. Campioana Italiei avea nevoie de un fundaș central după ce s-a despărțit la finalul sezonului de veteranul Francesco Acerbi.

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Cristi Chivu vrea să continue la Inter campania de mercato din Premier League. Gazzetta dello Sport anunță că antrenorul român insistă pentru transferul unui fotbalist de la Liverpool. Este vorba despre Curtis Jones (25 de ani), care mai are contract cu gruparea de pe Anfield Road până în vara lui 2027. Astfel, dacă mijlocașului nu i se va prelungi contractul, „cormoranilor” le-ar conveni să îl vând acum pentru că la 1 ianuarie 2027 va intra în ultimele șase luni de contract. Conform transfermarkt.com, Jones este evaluat la 35.000.000 de euro.

Câți bani vrea Liverpool în schimbul lui Curtis Jones

Jurnaliștii italieni scriu că, momentan, cele două cluburi nu se înțeleg în privința sumei de transfer. Liverpool cere 40.000.000 de euro pentru Curtis Jones, o sumă pe care Inter o consideră prea mare având în vedere că englezul mai are șase luni, după care poate semna gratis cu orice echipă.

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Gazzetta dello Sport scrie că joi, 30 iulie, John Stones va face vizita medicală, iar apoi va fi prezentat oficial în calitate de jucător al „nerazzurrilor”. Italienii anunță că Jones este principala țintă a lui Chivu pentru acest mercato. Românul îl vrea pe englez la campioana Italiei încă dinaintea începerii perioadei de transferuri și vrea să profite de faptul că fotbalistul e nemulțumit de situația sa actuală de la Liverpool.

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Până acum, Inter i-a mai transferat în această vară pe Aleksandar Stankovic, Manuel Akanji și Mark Provedel, pentru care a plătit în total 41.000.000 de euro. Totodată, Chivu i-a pierdut însă pe Denzel Dumfries, Sebastiano Esposito și Franco Carboni, în schimbul cărora Inter a luat 26.500.000 de euro. Au mai plecat, dar fără sumă de transfer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Yann Sommer și Stefan de Vrij.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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