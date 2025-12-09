După Kevin Ciubotaru, Mihai Stoica anunță un nou transfer la FCSB. Despre cine este vorba: „Suntem în discuții”

FCSB începe să mute în mercato din iarnă. Campioana României s-a înțeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că echipa patronată de Gigi Becali se află în discuții cu un jucător portughez.
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, Kevin Ciubotaru, este aproape de transferul la FCSB. Informația a fost confirmată de patronii Gigi Becali și Claudiu Rotar, iar Mihai Stoica a venit cu ultimele detalii în direct la TV.
„Între FCSB și Hermannstadt este un acord, doar că jucătorul a zis că discutăm în perioada de pauză. Importantă e viziunea lui Kevin Ciubotaru acum. Nu este nicio estimare, discutăm exact cum am promis după ce se termină prima parte a sezonului”, a declarat Mihai Stoica, la TV Prima Sport.
FCSB va plăti suma de 450.000 de euro pentru transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt. Totodată, sibienii au păstrat un procent dintr-un transfer ulterior al fundașului stânga de la FCSB.
„Dacă jucătorul nu semnează nu are nicio valoare acordul cu Hermannstadt. Nu dă bine pentru Hermannstadt din moment ce ei semnează cu două cluburi. Da, 450.000 de euro și un procent la o eventuală revânzare. Se plătește un procent din profit”, au fost cuvintele lui MM Stoica.
Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB poartă discuții cu un jucător care evoluează în Portugalia. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a refuzat să dea mai multe detalii pentru a-i proteja pe jucătorii de la FCSB. La finalul lunii octombrie, Mihai Stoica a făcut o vizită în Portugalia pentru a găi jucători.
„Suntem în discuții pentru un jucător care evoluează în Portugalia. (n.r. pe ce poziție?) Poziția de fotbalist. Nu e vorba de secretos. De ce să vorbesc de o anumită poziție când noi jucăm cu Feyenoord poimâine, jucătorii care sunt pe poziția aia nu știu cum recepționează.
Ce sens are să vorbim? Nici măcar nu suntem aproape, mai avem răspunsuri de primit”, a mai spus Mihai Stoica.