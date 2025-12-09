După Kevin Ciubotaru, Mihai Stoica anunță un nou transfer la FCSB. Despre cine este vorba: „Suntem în discuții”

ADVERTISEMENT

FCSB începe să mute în mercato din iarnă. Campioana României s-a înțeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că echipa patronată de Gigi Becali se află în discuții cu un jucător portughez.

Kevin Ciubotaru, la o semnătură distanță de transferul la FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, . Informația , iar Mihai Stoica a venit cu ultimele detalii în direct la TV.

„Între FCSB și Hermannstadt este un acord, doar că jucătorul a zis că discutăm în perioada de pauză. Importantă e viziunea lui Kevin Ciubotaru acum. Nu este nicio estimare, discutăm exact cum am promis după ce se termină prima parte a sezonului”, a declarat Mihai Stoica, la .

Contractul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

FCSB va plăti suma de 450.000 de euro pentru transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt. Totodată, sibienii au păstrat un procent dintr-un transfer ulterior al fundașului stânga de la FCSB.

„Dacă jucătorul nu semnează nu are nicio valoare acordul cu Hermannstadt. Nu dă bine pentru Hermannstadt din moment ce ei semnează cu două cluburi. Da, 450.000 de euro și un procent la o eventuală revânzare. Se plătește un procent din profit”, au fost cuvintele lui MM Stoica.

FCSB, gata de un nou transfer: „Suntem în discuții cu un jucător care evoluează în Portugalia”

Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB poartă discuții cu un jucător care evoluează în Portugalia. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a refuzat să dea mai multe detalii pentru a-i proteja pe jucătorii de la FCSB. La finalul lunii octombrie, .

„Suntem în discuții pentru un jucător care evoluează în Portugalia. (n.r. pe ce poziție?) Poziția de fotbalist. Nu e vorba de secretos. De ce să vorbesc de o anumită poziție când noi jucăm cu Feyenoord poimâine, jucătorii care sunt pe poziția aia nu știu cum recepționează.

Ce sens are să vorbim? Nici măcar nu suntem aproape, mai avem răspunsuri de primit”, a mai spus Mihai Stoica.