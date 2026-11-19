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Jack Clark are 37 de ani și este unul dintre oamenii care au contribuit substanțial la dezvoltarea Anthropic încă de la începuturile companiei. Înainte să intre în industria tehnologiei artificiale, acesta a lucrat ca jurnalist de tehnologie, inclusiv pentru Bloomberg, unde a adus în prim-plan evoluțiile din domeniul tehnologic. Ulterior, acesta a făcut pasul către OpenAI, iar în 2021 a pus bazele Anthropic, alături de alți șase angajați ai companiei. În prezent, Clark este unul dintre cofondatorii firmei care dezvoltă Claude.

Jack Clark, de la jurnalism la o avere de aproape 20 de miliarde de dolari!

Jack Clark a decis să renunțe la jurnalism, iar decizia s-a dovedit a fi foarte inspirată, profitabilă. Potrivit estimărilor publicate în presa internațională, participația sa actuală în Anthropic valorează aproximativ 20 de miliarde de dolari la prețul de ofertă al acțiunilor. Clark deține aproximativ 3,2% din companie, iar acesta intenționează să vândă o mică parte din acțiunile sale.

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Dacă evoluția bursieră continuă în ritmul înregistrat la debut, averea sa ar putea crește până aproape de 26 de miliarde de dolari. Într-un asemenea scenariu, fostul jurnalist ar urma să se apropie de Nik Storonsky, și unul dintre cei mai bogați britanici, anunță .

Anthropic a depășit recordul SpaceX! Comparația cu finala Cupei Mondiale

Listarea Anthropic a fost un eveniment de proporții istorice pe Wall Street. Compania a atras 81,3 miliarde de dolari prin oferta publică inițială, depășind precedentul record stabilit de în luna iunie.

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Acțiunile Anthropic au fost oferite inițial la 83 de dolari, însă a avut un debut în forță, direct la 111,50 dolari. Evaluarea companiei a urcat temporar la aproximativ 2,1 trilioane de dolari. Un jurnalist de la Bloomberg a comparat importanța evenimentului cu o finală de Cupă Mondială, subliniind interesul uriaș din jurul debutului bursier.

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„Astăzi are loc oferta publică inițială (IPO) a companiei Anthropic. Practic, este echivalentul finalei Cupei Mondiale în materie de listări bursiere. La prețul de deschidere, averea lui Clark ar urma să se apropie de 20 de miliarde de dolari. Chiar dacă vinde o parte dintre acțiuni și trebuie luate în calcul diferite taxe, acesta s-ar situa imediat sub James Dyson în Bloomberg Billionaires Index. Însă, dacă acțiunile cresc cu 30% peste prețul IPO, averea lui Clark ar ajunge la aproximativ 26 de miliarde de dolari, cu circa 3,6 miliarde de dolari sub cea a actualului lider britanic, Nik Storonsky.

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Cine știe pe ce poziție se va afla Clark în clasament la finalul zilei? Mă întreb dacă îi este dor de jurnalism…”, scria Giles Turner de la Bloomberg.