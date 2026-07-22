Sport

Dylan Batubinsika, prezentat oficial la FCSB!

Dylan Batubinsika a fost prezentat oficial de FCSB! Primele imagini cu fundașul central congolez cu cetățenie franceză în tricoul fostei campioane a României
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.07.2026 | 21:25
Dylan Batubinsika prezentat oficial la FCSB
breaking news
Dylan Batubinsika, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook
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Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că FCSB a mai rezolvat un transfer în cursul zilei de miercuri, după cel al lui Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt. Este vorba despre Dylan Batubinsika (30 de ani), fundaș central congolez cu cetățenie franceză crescut de PSG și fost, printre altele, și la Saint-Etienne.

UPDATE: Dylan Batubinsika, prezentat oficial la FCSB

Fosta campioană a României a publicat pe pagina oficială de Facebook primele imagini cu Dylan Batubinsika în tricoul roș-albastru.

După Luca Stancu, și Dylan Batubinsika a semnat cu FCSB

Despre această mutare se aflase deja de zilele trecute. Gigi Becali a confirmat transferul, iar FANATIK a oferit detalii despre contractul jucătorului, dar și despre trecutul său destul de „zbuciumat”. Acum, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a informat că Batubinsika și Luca Stancu au semnat contractele și vor fi incluși pe lista pentru meciul cu Auda de joi seară din turul doi preliminar Conference League, prima manșă. 

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„Luca Stancu şi Dylan Batubinsika sunt jucătorii FCSB-ului! Au fost adăugaţi pe lista UEFA pentru meciul de mâine”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

FCSB a anunțat deja oficial transferul lui Luca Stancu

Clubul roș-albastru a emis în acest sens un comunicat pe pagina oficială de Facebook: „FCSB anunță transferul lui Luca Stancu, de la FC Hermannstadt. Apărătorul în vârstă de 21 de ani, care va purta tricoul cu numărul 77, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”. 

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Așadar, FCSB a ajuns acum la cinci transferuri în această vară. Înainte de Luca Stancu și Dylan Batubinsika, fosta campioană a României îi mai adusese și pe Ronny Labonne, Eddy Gnahore, și Aymen Boutoutaou. În continuare, Gigi Becali mai vrea un atacant, dar îl așteaptă încă și pe Denis Drăguș.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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