Dylan Batubinsika, prezentat oficial la FCSB!

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Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că FCSB a mai rezolvat un transfer în cursul zilei de miercuri, după cel al lui Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt. Este vorba despre Dylan Batubinsika (30 de ani), fundaș central congolez cu cetățenie franceză crescut de PSG și fost, printre altele, și la Saint-Etienne.

Fosta campioană a României a publicat pe pagina oficială de Facebook primele imagini cu Dylan Batubinsika în tricoul roș-albastru.

După Luca Stancu, și Dylan Batubinsika a semnat cu FCSB

Despre această mutare se aflase deja de zilele trecute. , iar , dar și despre Acum, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru a informat că Batubinsika și Luca Stancu au semnat contractele și vor fi incluși pe lista pentru

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„Luca Stancu şi Dylan Batubinsika sunt jucătorii FCSB-ului! Au fost adăugaţi pe lista UEFA pentru meciul de mâine”, a spus Mihai Stoica în direct la

FCSB a anunțat deja oficial transferul lui Luca Stancu

: „FCSB anunță transferul lui Luca Stancu, de la FC Hermannstadt. Apărătorul în vârstă de 21 de ani, care va purta tricoul cu numărul 77, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”.

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Așadar, FCSB a ajuns acum la cinci transferuri în această vară. Înainte de Luca Stancu și Dylan Batubinsika, fosta campioană a României îi mai adusese și pe , , și În continuare, , dar