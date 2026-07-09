După Lukic, o altă perlă de la U Cluj are oferte din străinătate! Preşedintele echipei confirmă: „Au fost scouteri la meciul cu Dinamo Kiev!”

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U Cluj a debutat cu un rezultat pozitiv în noul sezon de Europa League. „Șepcile roșii” au remizat, scor 0-0, cu Dinamo Kiev, în meciul disputat la Lublin (Polonia) în prima manșă din turul 1 preliminar. După finalul jocului, președintele Radu Constantea (42 de ani) a tras concluziile și a dezvăluit că gruparea din SuperLiga a primit oferte atât pentru Jovo Lukic, cât și pentru Andrei Coubiș.

Radu Constantea, dezvăluiri despre transferurile de la U Cluj. Oferte din străinătate pentru Lukic și Coubiș

Radu Constantea a anunțat că U Cluj dorește să mai efectueze mutări pentru a întări lotul, iar președintele „șepcilor roșii” a confirmat că există interes pentru Jovo Lukic, care urmează să revină după ce a jucat la Cupa Mondială. De asemenea, oficialul clujenilor a dezvăluit că Andrei Coubiș a fost urmărit de scouteri la meciul cu Dinamo Kiev. „Mai avem două-trei poziții pe care căutăm jucători, vedem ce variante vom identifica.

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Au fost jucători pe care am încercat să-i aducem, dar au ales alte echipe, perioada de transferuri e lungă. Sunt discuții pentru Lukic, au fost niște oferte pe care le-am refuzat. Noi ne dorim să rămână. Nu suntem obligați să vindem. Dacă va veni o ofertă bună atât pentru noi, cât și pentru jucător, atunci putem discuta. Așteptăm să sosească la echipă după Cupa Mondială, va reveni peste 10 zile, are nevoie de o perioadă de repaus.

Pe lângă Lukic, mai sunt 2-3 jucători pentru care există interes, dar nu suntem obligați să vindem. Dacă va veni o ofertă bună, vom sta la masă, dar obiectivul nostru e să nu vindem pe nimeni. Există interes și pentru Coubiș, da, au fost azi scouteri prezenți la meci”, a declarat Radu Constantea, conform . .

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Concluziile lui Radu Constantea după Dinamo Kiev – U Cluj 0-0

Dinamo Kiev a controlat jocul și a avut ocaziile mai importante, însă , având șanse reale la calificare înainte de returul de pe Cluj Arena, care se va disputa pe 16 iulie, de la ora 20:30. „Dinamo Kiev e în continuare favorită la calificare, e o echipă foarte bună. Putem fi mulțumiți, mai ales dacă ținem cont că ne-a lipsit principalul marcator, Jovo Lukic, am avut o problemă și cu fundașul dreapta și a trebuit să improvizăm.

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Ne-am dorit să abordăm returul cu un rezultat bun, acest 0-0 ne oferă această șansă. În continuare Dinamo Kiev este principala favorită, dar putem aborda optimist returul. Jucătorii noi au avut evoluții bune, și portarul, și Ștefănescu, suntem mulțumiți de toată echipa. Ar fi pentru noi o realizare foarte mare să o eliminăm pe Dinamo Kiev, chiar și acest rezultat este foarte bun pentru noi, o echipă care nu are o istorie în competițiile europene.

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Creștem de la an la an, n-avem niciun finanțator puternic în spate care să ne pună la dispoziție sume pentru achiziții pentru a diminua acest decalaj între U Cluj și celelalte echipe din competițiile europene sau chiar din România. E important că suntem aici, încercăm să creștem nivelul echipei”, a spus Radu Constantea.

Președintele lui U Cluj, mesaj pentru clubul CFR după decesul lui Gabi Mureșan

. Radu Constantea a transmis un mesaj clubului CFR, pe care Mureșan l-a reprezentat timp de 6 ani. „Este o mare tragedie. Trebuie să conștientizăm, să ne bucurăm de fiecare clipă din această viață, nu știi niciodată când se poate termina. Suntem alături de cei de la CFR, a fost un jucător extrem de important pentru ei, dar și pentru România”, a spus oficialul lui U Cluj.