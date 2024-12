După mai bine de 24 de ani alături de Mircea Badea, Carmen Brumă face dezvăluiri neașteptate: ”Noi suntem diferiți”

Carmen Brumă și Mircea Badea sunt împreună de peste 24 de ani împreună. Cei doi au și un copil împreună, însă nici până acum nu s-au căsătorit. Chiar și așa, se pare că cei doi reușesc să se înțeleagă de minune.

Cum se înțeleg Carmen Brumă și Mircea Badea după 24 ani împreună

De altfel Mircea Badea și Carmen Brumă formează . Și chiar dacă activează în domenii complet diferite, se pare că asta nu a contat deloc.

Invitată la un podcast recent, nutriționista a vorbit despre relația ei. Ea consideră că este vorba doar despre noroc și nimic mai mult. Totodată, ambii parteneri știu să se mobilizeze când vine vorba de un scop comun.

Mircea Badea și Carmen Brumă sunt două firi diferite, însă împreună pot face minuni. Totodată, ambii parteneri știu când este momentul să facă compromisuri pentru ca lucrurile să meargă înainte.

„Dacă întrebarea era cum am rezistat, să știi că nu am un răspuns pentru ea. Pur și simplu a fost mult noroc și nu s-a terminat timpul. Nu am o explicație pentru care am ajuns în stadiul acesta, cred că suntem amândoi oameni de echipă și că reușim să ne mulăm foarte bine atunci când avem un scop comun.

Știm să tragem la aceeași căruță și să facem compromisurile de care este nevoie astfel încât să meargă înainte. Noi suntem diferiți în multe părți, dar acesta este un punct care ne unește, că suntem oameni de echipă”, a declarat vedeta în podcastul lui Teo Trandafir.

”Când se trezește el sunt deja obosită”

Cât de diferiți sunt însă Carmen Brumă și Mircea Badea? Vedeta recunoaște că este total opus. Mai exact, ea se trezește dimineața, în timp ce el continuă să se odihnească.

Mai mult de atât, vedeta recunoaște că mereu a fost o fire cât se poate de matinală. Astfel, în momentul în care prezentatorul tv se trezește, aceasta este de cele mai multe ori destul de obosită.

Chiar și așa, cei doi știu cum să își împartă responsabilitățile. Astfel, relația lor nu are de suferit din cauza acestor diferențe de program. „Programul nostru este total opus. Eu mă trezesc la cinci și jumătate sau șase, iar el atunci se trezește să bea apă.

Întotdeauna a fost așa, eu sunt o tipă matinală, mă trezesc la câteva ore după ce el se culcă. Când se trezește el, eu am trăit jumătate de viață, sunt deja obosită”, a mai adăugat Carmen Brumă.