După mai bine de 25 de ani alături de David Beckham, Victoria dezvăluie secretul unui mariaj longeviv și de succes. Cum reușesc să se înțeleagă cei doi după atât de mult timp: "Suntem foarte norocoși"

Victoria Beckham dezvăluie cum funcționează căsnicia cu David Beckham după mai bine de două decenii petrecute împreună.
Valentina Vladoi
13.09.2025 | 04:30
Secretul mariajului longeviv al cuplului Beckham. Sursă foto: Instagram, Facebook / colaj Fanatik

David și Victoria Beckham sunt împreună de mai bine de 25 de ani. Ambii se pot declara doi oameni de succes. Cum a rezistat însă mariajul lor atât de mult timp și care este secretul?

Cu ce se ocupă David și Victoria Beckham

Spre deosebire de alte cupluri, David Beckham și Victoria au reușit amândoi să crească în afaceri de când sunt împreună. El a fost catalogat ca fiind unul dintre cei mai buni și cunoscuți sportivi ai lumii.

În prezent are în derulare mai multe afaceri și de asemenea este și coproprietar al clubului Inter Miami. De cealaltă parte, Victoria Beckham a fost membră a celebrei trupe Spice Girls.

Ulterior, aceasta s-a reprofilat și a început propria afacere. Astfel, Victoria este designer de modă și are și propriul brand vestimentar de lux. Iar produsele sale nu sunt chiar pentru orice buzunar.

Secretul mariajului longeviv al cuplului Beckham

David și Victoria Beckham s-au căsători în 1999, iar de atunci continuă să fie împreună. De altfel au unul dintre cele mai longevive și de succes mariaje cunoscute în spațiul public. Care este însă secretul?

La un moment dat, celebrul designer vestimentar a dezvăluit că ambii sunt norocoși. Totodată, prioritatea lor sunt copiii, astfel că de fiecare dată, deciziile luate se învârt în jurul acestora. Dincolo de asta, ambii adoră ceea ce fac la locul de muncă.

Sprijinul nu lipsește nici el, povestea Victoria acum ceva timp. Ambii se dezvoltă reciproc și sunt alături unul de celălalt. Iar toate aceste lucruri îi ajută să rămână în continuare împreună și să se iubească.

„Știi, cred că prioritatea noastră sunt copiii și tot ce facem se învârte în jurul lor. Amândoi lucrăm foarte mult. Iubim ce facem din punct de vedere profesional. Ne sprijinim unul pe altul și știi, suntem foarte norocoși că ne-am găsit unul pe altul și că ne dezvoltăm împreună”, dezvăluia aceasta, acum ceva timp, în cadrul emisiunii Today

Câți copii au David și Victoria Beckham

David și Victoria Beckham s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 25 de ani. Și chiar și acum, designerul recunoaște că a fost dragoste la prima vedere. Astfel, povestea de iubire ce a continuat ulterior a fost una cât se poate de naturală.

Cuplul are în prezent patru copii, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper. Iar în relația lor, comunicarea este cheia. De asemenea, deși ambii parteneri au afaceri în derulare și sunt ocupați, aceștia au grijă să fie prezenți și în viața copiilor.

Iar un mare avantaj e faptul că părinții le sunt alături în tot acest drum. Totodată, în spate stă și o echipă minunată, care face ca toate aceste lucruri să pară unele cât se poate de ușoare.

„Știi, ne iubim familia. Tot ce facem se învârte în jurul familiei noastre. Cred că este vorba despre faptul că suntem foarte concentrați, muncitori și avem o echipă minunată care ne ajută. Părinții noștri sunt foarte, foarte prezenți și ne ajută cu copiii”, a spus Victoria.

Cuplul împarte și produsele de înfrumusețare

Iar un alt detaliu pe care puțini îl știau e legat de faptul că David și Victoria Beckham au și o ”pasiune” comună. Mai exact, este vorba despre produsele de înfrumusețare, după cum recunoaște chiar designerul.

Ambii sunt atenți la aspectul fizic, iar în emisiunea la care a fost invitată acum ceva timp, Victoria a dezvăluit că împarte unele produse cu soțul ei. Este vorba despre creme și chiar și niște măști faciale.

„Nu creionul de buze. Împărțim produse de îngrijire, de înfrumusețare. Așadar, este vorba despre creme, măști de față și alte lucruri de acest tip”, mai dezvăluia ea în urmă cu câțiva ani.

