După Edjouma, Elias Charalambous anunță o nouă accidentare la FCSB: „Îți asumi un risc”. Revenire la meciul cu Universitatea Craiova

Elias Charalambous nu a căutat vinovați după înfrângerea din partida FCSB – Young Boys 0-2, dar a admis faptul că accidentările lui Malcom Edjouma și David Miculescu au dat peste cap planul de joc.

La conferința de presă susținută după încheierea întâlnirii din etapa a 2-a a grupei de Europa League, tehnicianul cipriot al campioanei României a remarcat faptul că jucătorii săi nu au renunțat niciun moment la luptă, iar acesta este un semn bun.

”Am încercat în repriza a doua, am presat, am încercat să marcăm, dar nu am reușit să facem asta. Am pierdut, dar trebuie să ținem capul sus pentru că duminică ne așteaptă un meci dificil cu Craiova și avem nevoie de puncte.

Jucătorii nu au renunțat, au continuat să încerce, mai ales în repriza secundă. Singurul lucru care ne-a lipsit a fost un gol pentru a ne reintroduce în joc. Acesta este fotbalul. Poți câștiga, poți pierde în această competiție. Vom încerca cât mai multe puncte posibile.

Nu poți avea o garanție că atunci când ai un corner vei marca. Ai nevoie de noroc, dar execuțiile au fost bune. Nu putem da vina pe nimeni că nu am reușit să marcăm din corner”, a declarat Charalambous.

Șut revine la partida cu Universitatea Craiova

Antrenorul ”roș-albaștrilor” este convins că formația sa va mai obține puncte în grupa de Europa League și a anunțat faptul că mijlocașul Adrian Șut, care a rămas pe banca de rezerve, va fi apt pentru derby-ul cu Universitatea Craiova.

”Când ai două accidentări pe parcursul unui joc trebuie să îți asumi un risc. Am avut o accidentare devreme în meci la Edjouma, iar apoi una după pauză la Miculescu. Vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte și cred că vom mai obține în Europa League.

Adrian Șut este bine, este pregătit. A fost pe bancă astăzi și asta înseamnă că a avut posibilitatea să intre chiar de azi. E bine pentru meciul de duminică. Edjouma e bine. Vom vedea mâine starea lui David Miculescu”, a spus Elias Charalambous.

Pe cine a găsit vinovat Gigi Becali pentru eșecul cu Young Boys

Dacă tehnicianul celor de la FCSB a refuzat să caute vinovați pentru înfrângerea din jocul cu Young Boys Berna, patronul . El l-a acuzat pe portarul Ștefan Târnovanu că putea face mai mult la golurile încasate.

”E o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o. Voi toți ați spus că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine că am altă părere. Ambele goluri sunt ale lui. Eu așa zic. Poate greșesc. Ce a greșit, cine n-a greșit, el trebuia să apere cele două goluri.

Poate greșesc eu, poate nu mă pricep bine. Dacă ei gol de la 20 de metri plasat. Ăla a dat așa… La al doilea nu mai spun. Mingea încet. Asta e părerea mea. Asta era echipă pe care noi trebuia să o batem. Credem că e o echipă mai bună, deși e 2-0. Au câștigat oamenii…”, a afirmat Becali.

Târnovanu, reacție după acuzele lui Becali

Portarul Ștefan Târnovanu a fost foarte dezamăgit de acest rezultat negativ din Europa League și , considerând că ar fi putut face mai mult măcar la unul dintre golurile primite.

”Un meci pe care dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoși. Nu am arătat foarte bine și am pierdut. Au pus și presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.

Nu sunt mulțumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Așa și la primul gol, cu călcâiul. Lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit.

Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a precizat Târnovanu.