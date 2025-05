După Mihnea Rădulescu, Universitatea Craiova e gata să transfere un alt jucător din SuperLiga. Toate detaliile financiare. Exclusiv

Universitatea Craiova își pregătește lotul pentru sezonul viitor, oltenii transferându-l deja pe Mihnea Rădulescu, fotbalist venit de la Petrolul. Sorin Cârțu a confirmat interesul pentru un alt fotbalist din SuperLigă.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste l-a întrebat pe Sorin Cârțu dacă este adevărat că oltenii sunt aproape de a obține semnătura lui Samuel Teles de la Oțelul Galați, iar oficialul Universității Craiova a confirmat interesul. Dacă mutarea se va realiza, acesta ar fi al doilea jucător adus de olteni, după . Totodată, moderatorul emisiunii a oferit toate detaliile contractuale ale lui Teles, dar și ce altă țintă au oltenii.

Sorin Cârțu a pornit discuția: „Am înțeles că da, că Mihnea Rădulescu a fost transferat. El este adus și în ideea de under 21, să rezolvăm problema respectivă, pentru că Baiaram iese din zona asta. Baiaram este un under care nu prea s-a cunoscut că e under, a fost jucător de bază. Pe ideea asta se merge și cu Mihnea.

Mai sunt și alții care sunt în zona asta under 21, mă gândesc aici și la Barbu, și la Bană, astea ar putea fi ideile lui Mirel, nu știu exact pe cine se bazează și cu cine va pleca în turneul din Austria.”

„Mirel Rădoi încearcă să-și aducă jucători care să-l ajute”

Cristi Coste a abordat situația lui Teles: „Un alt jucător despre care noi avem informații că e aproape să semneze cu Universitatea Craiova este Teles, de la Oțelul Galați. Este un jucător util pentru ce se pregătește acolo?”

Sorin Cârțu a confirmat interesul: „Dacă Mirel și l-a dorit, sau îl dorește… Este ideea lui despre joc, cum vrea să și-l pună în aplicare și își ia jucătorii respectivi, încearcă să aducă niște jucători care să îl ajute.”

„14.000 de euro salariu pentru Teles și contract pe 3 ani”

Cristi Coste a dezvăluit detaliile contractuale ale lui Teles și a amintit și de : „Am vorbit cu Sorin Cârțu despre o nouă țintă a Universității Craiova. Este vorba despre Samuel Teles de la Oțelul Galați, care este pe final de contract. Teles are pe masă oferta Universității, este vorba despre un contract pe 3 ani cu 14.000 de euro pe lună și un bonus de instalare de 20.000 de euro.

Sunt mici detalii de pus la punct, dar e foarte probabil ca Teles să fie noul jucător al Universității Craiova după Mihnea Rădulescu, un alt transfer anunțat acum câteva zile de FANATIK. Mihnea Rădulescu, jucătorul Petrolului, pe care au oferit între 200.000 și 400.000 de euro, dar și mai important pentru Petrolul, aceștia au păstrat un procent de 15% dintr-un potențial transfer.

Mihnea Rădulescu este rezolvat, Samuel Telles este aproape rezolvat, Tudor Băluță este la o semnătură de Universitatea Craiova. Va veni liber de contract Băluță, dar problema la el este doar că nu prea a jucat în ultimul an și are nevoie de ritm.”