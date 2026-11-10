Sport

După Mirel Rădoi, potopul! Haos total la echipă

Gabriel-Alexandru Ioniță
10.11.2026 | 20:13
Dupa Mirel Radoi potopul Haos total la echipa
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După Mirel Rădoi, potopul! Haos total la echipă. Foto: Hepta
Mirel Rădoi a plecat de la echipă, iar acum s-a așternut haosul în club! Ce s-a întâmplat în ultimele zile
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Mirel Rădoi (45 de ani) s-a despărțit la finalul lunii august de turcii de la Gaziantep FK, după doar șapte meciuri oficiale pe banca tehnică a acestei echipe. În prezent, tehnicianul român este în continuare liber de contract, în vreme ce la clubul din Superliga Turciei există de ceva timp mai multe probleme destul de mari.

Mirel Rădoi a scăpat de haosul de la Gaziantep FK

În primul rând, este vorba despre chestiuni de natură econonică, dar și despre mari dificultăți din perspectivă sportivă. Rezultatele echipei sunt extrem de slabe în ultima perioadă. Mai exact, în prezent Gaziantep FK a ajuns la nu mai puțin de șase înfrângeri consecutive în campionat, aflându-se în acest punct al sezonului pe locul 16 în clasament, primul retrogradabil.

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Pe acest fond, clubul turc l-a demis recent pe antrenorul Orhan Ak și în acest context a început din nou să se vehiculeze în spațiul public o posibilă revenire a lui Marius Șumudică la Gaziantep FK. Până în acest moment însă nu a fost luată o decizie oficială cu privire la înlocuitorul lui Ak, iar oficialii clubului au în aceste zile de rezolvat și o altă problemă, foarte mare chiar.

Probleme uriașe pentru clubul din Turcia în ultima perioadă

Potrivit jurnaliștilor turci de la Tekspor, citați de cei de la olaymedya.com, bineînțeles în contextul problemelor financiare destul de mari din prezent de la club, unul dintre jucători a depus memoriu la FIFA, iar ulterior chiar și-ar fi reziliat contractul cu echipa în mod unilateral. Este vorba despre Enver Kulasin, un bosniac în vârstă de 23 de ani care evoluează pe poziția de extremă dreapta.

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El susține că, doar din salarii restante, are de recuperat de la Gaziantep FK o sumă de nu mai puțin de un milion de euro. Mai exact, ar fi vorba despre salarii neachitate de club către el în ultimii trei ani. Doar că până în prezent, după cum au notat chiar jurnaliștii din Turcia, detalii exacte despre contractul fotbalistului nu au fost făcute publice, astfel încât această chestiune nu ar putea fi verificată, cel puțin pentru moment.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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