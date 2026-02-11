După MM Stoica, și Gigi Becali îl ceartă pe Daniel Pancu: „Vorbește aiurea”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a stat deoparte după scandalul iscat între Andrei Cordea și Cristiano Bergodi. După ce a transmis ce pedeapsă ar trebui să primească cei doi, patronul FCSB l-a luat în primire pe Daniel Pancu.

Gigi Becali, mesaj dur pentru Daniel Pancu: „Greșește mai mult”

Deși Andrei Cordea și Cristiano Bergodi au fost la un pas de bătaie, pe teren, după CFR Cluj – U Cluj 3-2, mai șifonat a ieșit Daniel Pancu. La figurat, deoarece antrenorul vicecampioanei a primit o sumedenie de critici pentru ceea ce a spus la flash-interviu și la conferință.

Pe scurt, Pancu a țipat că „un străin, Bergodi, a venit în țara lui, România, pentru a îi bate jucătorii”. Afirmațiile date de antrenorul lui CFR Cluj sunt condamnate inclusiv de Gigi Becali.

„El (n.r .- Cristiano Bergodi) nu e italian. El, aici, e antrenor. Dacă făcea alte lucruri, da. Dar el a făcut ce a făcut ca antrenor. ‘Bergoti’, așa îi zice Andone, ‘Bergoti’. El se consideră și puțin român, după 20 de ani poate fi puțin asimilat ca român. Dar nu vreau să îl comentez pe Pancu.

E prea băiat bun, dar vorbește aiurea. Vrea el să fie orgolios. ‘Nu mă dezic de ce am zis’. Cum ar veni, mai accentuez. Greșește mai mult. În loc să zică ‘da, domne, am greșit’. A vrut să arate că e orgolios”, a declarat Gigi Becali, la

Mihai Stoica l-a distrus pe Pancu: „O cam ia razna”

. „Mie cel mai grav ce s-a întâmplat la Cluj mi s-a părut discursul lui Pancu. Dar, la un om, care, la un momentdat vorbea că e de acord cu Kadîrov nu mă miră foarte tare. Pancu știe fotbal, l-am auzit, am stat lângă el la meciuri, probabil că știe să și antreneze, dar în discursuri o cam ia razna. Și nu e normal”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.