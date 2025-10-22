După moartea lui Diogo Jota, încă o tragedie a lovit clubul Liverpool. Mesajul plin de durere al ”cormoranilor”

ADVERTISEMENT

A doua parte a anului 2025 este una cumplit de grea pentru Liverpool, tragediile ținându-se lanț. Ultima veste tristă este decesul responsabilului cu echipamentul la echipa feminină a ”cormoranilor”.

Clubul Liverpool se confruntă cu o nouă tragedie

Clubul Liverpool a anunțat moartea lui Jonathan Humble la doar 39 de ani, în urma unei boli subite. Conducătorii grupării i-au adus un ultim omagiu responsabilului cu echipamentul de la echipa feminină.

ADVERTISEMENT

Humble, tatăl a trei copii, a murit la spitalul Leighton din Crewe, după ce duminică seară, 19 octombrie, s-a simțit rău în timp ce se afla acasă și a fost transportat de urgență la unitatea medicală.

”Liverpool FC este profund întristată de trecerea în neființă a responsabilului cu echipamentul la prima echipă feminină, Jonathan Humble, în urma unei boli subite. Gândurile tuturor celor de la club sunt alături de familia, prietenii și cei dragi ai lui Jon în aceste momente triste”, este mesajul postat pe l al clubului.

ADVERTISEMENT

Ce a transmis antrenorul lui Liverpool

Antrenorul principal al echipei feminine a lui Liverpool, Gareth Taylor, a transmis condoleanțe în urma veștii devastatoare. ”Poate că l-am avut alături pe Jon doar pentru o perioadă scurtă de timp, dar a avut un impact uriaș.

ADVERTISEMENT

Standardele sale meticuloase nu au scăzut niciodată și a fost mereu disponibil să ajute o jucătoare sau un membru al personalului care i-a bătut la ușă. Este greu de crezut că l-am pierdut atât de tânăr și, bineînțeles, Claire și copiii lui sunt în prim-planul gândurilor noastre astăzi”, a declarat el.

Mesaj impresionant la moartea lui Jonathan Humble

La rândul său, directorul general al echipei feminine a lui Liverpool, Andy O’Boyle, a onorat și el memoria lui Jonathan Humble, numindu-l ”un profesionist remarcabil și o persoană cu un caracter deosebit”.

ADVERTISEMENT

”Aceasta este o veste devastatoare și primul lucru de spus este că toată dragostea și gândurile noastre sunt alături de soția lui Jon, Claire, și de cei trei copii ai săi în acest moment.

L-am cunoscut pe Jon din perioada petrecută la Manchester United și l-am considerat întotdeauna un profesionist remarcabil și o persoană cu un caracter deosebit. Deși am avut norocul să-l avem alături de noi doar câteva luni, mândria sa față de munca depusă și dorința de a stabili cele mai înalte standarde au strălucit încă din prima zi.

Familia sa a vorbit despre cât de mult le-a spus că se bucură aici, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi toți. Când l-am vizitat săptămâna aceasta la spital, am întâlnit oameni de la mai multe cluburi, un semn al recunoștinței. Ne va fi îngrozitor dor de el”, a spus O’Boyle.

Liverpool, serie de decese devastatoare

Moartea lui Jonathan Humble vine la doar o lună după ce Matt Beard, unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul feminin din Anglia, ă.

În momentul în care paramedicii au ajuns de urgență la casa tehnicianul în vârstă de 47 de ani, acesta prezenta încă semne de viață. Transportat de urgență la spital, fostul antrenor al echipelor feminine Liverpool și Chelsea nu a mai putut fi salvat.

Moartea lui Diogo Jota a zguduit clubul Liverpool

În urmă cu mai puțin de 4 luni, Liverpool a primit o veste teribilă: moartea atacantului portughez Diogo Jota. Fotbalistul de 28 de ani a murit alături de fratele său într-un teribil accident rutier, iar .

Mai marii grupării de pe Anfield Road au luat decizia de purtat de internaționalul portughez și s-a angajat să plătească familiei salariul integral al fotbalistului până la finalul lui.