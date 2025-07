După Mohammed Kamara, CFR Cluj l-a pierdut și pe Virgiliu Postolachi: „Sper să revin cât mai repede”

La finalul meciului Rapid – CFR Cluj 1-1, Virgiliu Postolachi, atacantul titular al lui Dan Petrescu din această partidă, a dezvăluit că a resimțit anumite dureri în timpul jocului din Giulești.

O nouă veste proastă pentru Dan Petrescu. Virgiliu Postolachi s-a accidentat ușor după ce a deschis scorul în Rapid – CFR Cluj 1-1

Acesta a fost motivul pentru care el a cerut să fie schimbat în minutul 58, în locul său fiind introdus Louis Munteanu, pentru a nu risca să agraveze și mai mult această problemă, în contextul în care fotbalistul moldovean a avut o accidentare foarte serioasă în zona respectivă în urmă cu ceva timp, după cum chiar el a ținut să precizeze cu această ocazie.

„A fost o seară grea, cald, dar un meci foarte intens cu o echipă foarte bună. Din păcate, am ajuns la egal, ne-am dorit victoria, dar a fost un meci foarte intens și foarte bun. În a doua repriză am simțit un pic de oboseală, asta e, ne întoarcem cu un punct, trebuie să mai lucrăm la niște puncte.

Da, am simțit un pic de oboseală, dar asta e, trebuie să învățăm să suferim. Ne-am apărat și am reușit să facem un egal aici.

Îmi place să plec în spatele apărătorilor și ăsta a fost planul, să cer cât mai mult mingea în față și după să mă descurc ca să dau gol.

„Am avut o mică durere la picior unde am avut anul trecut o dublă ruptură”

Am avut o mică durere la picior unde am avut anul trecut o dublă ruptură și am preferat să ies. Prefer să lipsesc 40 de minute decât 4-5 meciuri. O să vorbesc cu fizioterapeutul și sper să revin cât mai repede.

E mai greu acum, dar facem bine recuperarea, avem un lot foarte valoros, cu mulți jucători, am încredere în echipa noastră că putem să ne batem pe ambele părți”, a declarat Virgiliu Postolachi la finalul meciului , în care el a fost cel care , în prima repriză.

Această problemă se suprapune cu accidentarea gravă suferită de Mohammed Kamara în meciul retur cu Paksi din Europa League. , Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a spus că există riscul ca jucătorul să fie indisponibil chiar până la sfârșitul acestui an.