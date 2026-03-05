Sport

După negocierile cu FCSB, Kevin Ciubotaru a semnat: „Începe un nou capitol! Bine ai venit în familie”

Kevin Ciubotaru, fotbalistul lui FC Hermannstadt, a pus cerneală pe un nou contract! Cu cine a semnat tânărul fotbalist care a purtat negocieri cu FCSB
Ciprian Păvăleanu
05.03.2026 | 17:47
Dupa negocierile cu FCSB Kevin Ciubotaru a semnat Incepe un nou capitol Bine ai venit in familie
ULTIMA ORĂ
Kevin Ciubotaru a semnat cu o nouă firmă de impresariat, cu sediul la Jeddah. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru a devenit un nume rostit tot mai des de oamenii importanți din fotbalul românesc. Fotbalistul lui FC Hermannstadt este un fundaș stânga de perspectivă și tot mai multe echipe din campionat, dar și din străinătate au pus ochii pe el. Tocmai de aceea, el a ales să semneze un contract cu o nouă firmă de impresariat.

Kevin Ciubotaru a semnat cu Triple Keys Sports

Kevin Ciubotaru nu o să mai fie un jucător ce bifează regula U21 începând cu anul viitor, însă acest lucru nu l-a făcut să se grăbească cu un transfer. El a fost foarte aproape să ajungă la FCSB, însă în cele din urmă a ales să nu ia o decizie importantă încă.

ADVERTISEMENT

Deși s-a speculat că jucătorul sibienilor ar avea oferte și din străinătate, momentan el a ales să rămână până la vară alături de FC Hermannstadt, urmând, împreună cu noua firmă de impresariat cu care a semnat, să facă alegerea corectă. Respectiva firmă cu care va colabora are sediul la Jeddah, în Arabia Saudită: „Suntem încântați să-l primim pe Kevin Ciubotaru în familia Triple Keys Sports. Începe un nou capitol. Un nou început către un viitor mai luminos”, au transmis cei de la Triple Keys Sports.

Kevin Ciubotaru rămâne să salveze FC Hermannstadt de la retrogradare

Deși a mai avut serii slabe, FC Hermannstadt se află într-o situație destul de complicată în acest moment. Sibienii vor termina sezonul regulat pe loc direct retrogradabil și trebuie să tragă tare pentru a mai trage echipe sub ei în clasament odată ce va începe play-out-ul, mai ales că distanța ar putea să fie destul de mare.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Dacă punctele s-ar înjumătăți acum, FC Hermmanstadt ar fi la 2 puncte de baraj și la 5 puncte de salvarea directă, iar meciurile directe cu Metaloglobus, Csikszereda, Slobozia și Petrolul vor deveni cruciale. Tocmai de aceea, patronul Claudiu Rotar a dezvăluit că l-a rugat pe Ciubotaru să rămână până în vară pentru a ajuta clubul să iasă din acest impas sportiv.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

„Kevin este bine, este ok. Așteptăm perioada de transferuri de la vară, vedem atunci. I-am spus că vrem să rămână până la finalul sezonului să ne ajute. Sunt foarte multe meciuri, un program încărcat. Dorinel Munteanu mai rotește echipa, de asta a și fost Kevin pe bancă la un moment dat. Nu vrem să se accidenteze. Vrem să ne salvăm de la retrogradare”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

Islam Slimani, capăt de linie la CFR Cluj?! Decizie de ultimă oră: “Deja...
Fanatik
Islam Slimani, capăt de linie la CFR Cluj?! Decizie de ultimă oră: “Deja am început să lucrăm pentru strategia din vară!”. Exclusiv
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Echipele de start la Dinamo –...
Fanatik
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Echipele de start la Dinamo – Metalul Buzău! Ce modificări a făcut Kopic
Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două...
Fanatik
Ce a pierdut Dinamo! Atacantul cedat în această iarnă a marcat în două meciuri mai mult decât în tot turul sezonului regulat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir și Florin Tănase, dialog neverosimil: 'Bîrligea are niște speriați în spate!'....
iamsport.ro
Mitică Dragomir și Florin Tănase, dialog neverosimil: 'Bîrligea are niște speriați în spate!'. Gigi Becali a reacționat imediat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!