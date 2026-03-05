După negocierile cu FCSB, Kevin Ciubotaru a semnat: „Începe un nou capitol! Bine ai venit în familie”

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru a devenit un nume rostit tot mai des de oamenii importanți din fotbalul românesc. Fotbalistul lui FC Hermannstadt este un fundaș stânga de perspectivă și tot mai multe echipe din campionat, dar și din străinătate au pus ochii pe el. Tocmai de aceea, el a ales să semneze un contract cu o nouă firmă de impresariat.

Kevin Ciubotaru a semnat cu Triple Keys Sports

Kevin Ciubotaru nu o să mai fie un jucător ce bifează regula U21 începând cu anul viitor, însă acest lucru nu l-a făcut să se grăbească cu un transfer. El a fost foarte aproape să ajungă la FCSB, însă în cele din urmă a ales să nu ia o decizie importantă încă.

, urmând, împreună cu noua firmă de impresariat cu care a semnat, să facă alegerea corectă. Respectiva firmă cu care va colabora are sediul la Jeddah, în Arabia Saudită: „Suntem încântați să-l primim pe Kevin Ciubotaru în familia Triple Keys Sports. Începe un nou capitol. Un nou început către un viitor mai luminos”, au transmis cei de la Triple Keys Sports.

Kevin Ciubotaru rămâne să salveze FC Hermannstadt de la retrogradare

Deși a mai avut serii slabe, FC Hermannstadt se află într-o situație destul de complicată în acest moment. Sibienii vor termina sezonul regulat pe loc direct retrogradabil și trebuie să tragă tare pentru a mai trage echipe sub ei în clasament odată ce va începe play-out-ul, mai ales că distanța ar putea să fie destul de mare.

Dacă punctele s-ar înjumătăți acum, FC Hermmanstadt ar fi la 2 puncte de baraj și la 5 puncte de salvarea directă, iar meciurile directe cu Metaloglobus, Csikszereda, Slobozia și Petrolul vor deveni cruciale. Tocmai de aceea, patronul Claudiu Rotar pentru a ajuta clubul să iasă din acest impas sportiv.

„Kevin este bine, este ok. Așteptăm perioada de transferuri de la vară, vedem atunci. I-am spus că vrem să rămână până la finalul sezonului să ne ajute. Sunt foarte multe meciuri, un program încărcat. Dorinel Munteanu mai rotește echipa, de asta a și fost Kevin pe bancă la un moment dat. Nu vrem să se accidenteze. Vrem să ne salvăm de la retrogradare”, a spus Claudiu Rotar, pentru