După nuntă, Florin Răducioiu s-a destăinuit în Gazzetta dello Sport: „Cheltuiam 10.000 de euro pe o sticlă de vin. Am băut whisky până mi-am pierdut cunoștința”

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Florin Răducioiu (56 de ani) rămâne un personaj important în Italia, țară unde a petrecut 6 ani ca jucător. Fostul mare atacant al naționalei a oferit un interviu publicației Gazzetta dello Sport, în care a vorbit despre excesele din cariera de fotbalist. Acesta a dezvăluit și ce a făcut după meciul istoric Țara Galilor – România 1-2, în care a marcat golul decisiv.

Florin Răducioiu, interviu fabulos în Gazzetta dello Sport: „Cheltuiam 10.000 de euro pe o sticlă de vin”

, care s-a însurat recent cu partenera sa, Andreea Albăstroiu, a vorbit despre stilul de viață pe care îl avea când activa ca fotbalist. „Ca jucător, am avut unele vicii. Când eram la Monaco, eram înnebunit după vin. Cumpăram sticle de 10.000 de euro și aveam cine de lux în Monte Carlo. Trăiam ca un pensionar, un lucru pe care îl regret puțin acum.

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Puteam să păstrez niște bani și să îi investesc. În perioada aceea primeam 80.000 de euro pe lună, era foarte mult atunci. Vreau să scot în evidență că încă stau bine din punct de vedere financiar. La Milano, petreceam la Hollywood (n.r. un club de noapte celebru) când puteam, Maldini era cel mai căutat.

Când jucam la Verona, m-am îndrăgostit nebunește de un model român (n.r. ). Aveam 21 de ani, eram frumos și bogat (n.r. râde). Eram un număr de circ. Acea relație a durat un an și nu m-a ajutat să rămân concentrat în timpul meciurilor. La finalul sezonului, am retrogradat”, a declarat fostul mare atacant pentru .

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Florin Răducioiu, amintiri cu legendarii Franco Baresi și Mircea Lucescu

Fotbalul mondial i-a pierdut în 2026 pe și , doi „titani” care au jucat un rol foarte important în cariera lui Florin Răducioiu. „În vara lui 1993, Franco a mers la Berlusconi și i-a spus: ‘Avem nevoie de un jucător ca Răducioiu’. De fapt, el m-a adus la Milan. Nu voi uita asta niciodată. Mi-ar fi plăcut să fiu prezent la înmormântare, dar eram în Mykonos cu familia și nu am putut să ajung. Am plâns foarte mult. Franco era ca un magnet uman, avea o carismă care îi determina pe toți jucătorii să-l urmeze și să-l respecte.

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Mircea Lucescu a fost ca un al doilea tată pentru mine. Alături de el, am devenit bărbat și fotbalist. Când am împlinit 16 ani, a organizat o petrecere în vila unui magnat sirian, cu toți jucătorii din prima echipă a lui Dinamo București. A fost un vis pentru mine”, a declarat fostul atacant.

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Dezvăluiri uluitoare despre un moment istoric al naționalei: „Am băut whisky până mi-am pierdut cunoștința”

Pe 17 noiembrie 1993, Florin Răducioiu marca golul victoriei pentru România în meciul disputat la Cardiff contra Țării Galilor, iar „tricolorii” obțineau calificarea la Cupa Mondială din 1994. După aproape 32 de ani, fostul mare atacant a dezvăluit ce a făcut după meci. „După meciul Țara Galilor – România, când am obținut calificarea la Cupa Mondială din 1994, am mers la un pub și am băut whisky până mi-am pierdut cunoștința. Am vomitat în taxi. Următoarea zi, m-am trezit și m-am întors la Milanello cu avionul”, a declarat acesta.

Fostul mare atacant a vorbit și despre turneul final din SUA: „Am fost o generație de aur: eu, Hagi, Dumitrescu, Lupescu. Am fost revelația turneului, ajungând până în sferturile de finală. E păcat de acele lovituri de departajare blestemate împotriva Suediei – am fi putut visa la lucruri mărețe. Am marcat patru goluri și am devenit ‘Van Basten din Est’. Marco era idolul meu”.