După o pauză de 4 luni, Dorinel Munteanu a făcut anunțul despre revenirea în antrenorat

Ce planuri are Dorinel Munteanu, la câteva luni bune de despărțirea de Sepsi. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a vorbit despre ofertele primite.
Alex Bodnariu
11.09.2025 | 12:06
Dorinel Munteanu, demis în primăvară de la Sepsi după doar 5 meciuri, își caută un nou angajament. Antrenorul, în vârstă de 57 de ani, recunoaște că nu trece prin cea mai fericită perioadă din punct de vedere profesional, însă are încredere că, în curând, lucrurile se vor regla și va reveni pe banca tehnică.

Ultima experiență a lui Dorinel Munteanu la cârma unei echipe a fost una dezastruoasă. Sepsi l-a adus în calitate de antrenor, în speranța că „neamțul” va reuși să resusciteze echipa, însă rezultatele mult sub așteptări l-au făcut pe Dioszegi să îl demită. Ulterior, covăsnenii au retrogradat în liga secundă.

Acum, la câteva luni bune după despărțirea de Sepsi, Dorinel Munteanu a vorbit despre viitorul său. Antrenorul așteaptă ofertele și spune că este pregătit să revină pe banca unei echipe, însă nu se grăbește și analizează cu mare atenție fiecare propunere primită.

„Da, așa este, doar zvonuri. Sigur, am fost în contact cu alte cluburi, dar nu s-a concretizat nimic până acum. Nu este o perioadă plăcută pentru niciun antrenor, dar sper să fie mai bine”, a precizat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Dorinel Munteanu a realizat cele mai mari performanțe ca antrenor la cârma celor de la Oțelul Galați. A câștigat un titlu total neașteptat, apoi, la câțiva ani distanță, a preluat clubul din ligile inferioare și l-a dus până aproape de locurile de playoff în Superliga României.

În carieră, Dorinel Munteanu a mai antrenat formații precum Steaua, CFR Cluj, Kuban Krasnodar sau Astra Giurgiu. S-a scris, în ultima vreme, despre faptul că tehnicianul ar putea prelua anumite formații din ligile inferioare, însă acesta a dezmințit orice zvon.

  • 28 aprilie 2025 este data la care Dorinel Munteanu s-a despărțit de Sepsi
  • 5 meciuri a adunat „Neamțul” pe banca echipei lui Laszlo Dioszegi
