După o viață la Steaua, a trecut în curtea marelui rival Dinamo. Cine l-a convins pe Tică Dănilescu să semneze cu „dușmanul” de moarte

ADVERTISEMENT

Constantin „Tică” Dănilescu este cel mai titrat conducător de club din fotbalul mioritic. . Cum a făcut pasul între cele două rivale și cine l-a convins a dezvăluit el însuși, la FANATIK DINAMO cu Cristi Coste.

De ce a plecat Tică Dănilescu de la Steaua

În 1987, Tică Dănilescu, militar de carieră, își începe aventura în fotbal, la clubul Armatei, la Steaua. Acolo avea să rămână timp de 12 ani, în care a „cules” nu mai puțin de 17 trofee. Și totuși, în 1999, s-a despărțit de echipa sa de suflet. „Eu am plecat de la Steaua… Am avut un început de campionat, în 1999, cu nea Imi (n.r. – Emeric Ienei) pe bancă, m-am dus în prima etapă la Ploiești și am pierdut cu 5-1. Începuse campionatul și erau discuții cu tribuna aia oficială, cu Ministerul, cu banii, că erau datorii la cei care construiau stadionul, care au făcut tribuna oficială. Erau 1.000 de chestii.

ADVERTISEMENT

Eu, având spiritul ăsta de militar, nu am putut să fiu în barcă cu Păunescu, care spunea să aruncăm toate datoriile către Steaua și către Minister. Nu am fost de acord. Au fost discuții, divergențe și, după rezultatul acela de la Ploiești, parcă s-a umplut paharul. ‘Nea Viorele, eu închei treaba, nu mai vreau’. Mi-a zis să mă mai gândesc.

Am plecat câteva zile, m-am dus la mare. Ovidiu Ioanițoaia mă urmărea pentru declarații. N-am vrut să dau în nimeni. Am stat în club, care m-a adoptat imediat. M-am mutat pe funcție tot de colonel – funcția de colonel de la secția de fotbal era a doua după generalul Oțelea”, a povestit Tică Dănilescu la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Tică Dănilescu la Dinamo

Și totuși, cum ajunge un colonel de Armată, la mai puțin de 10 ani după Revoluție, să lucreze pentru Interne? Un detaliu extrem de important are legătură cu… anii copilăriei. Și asta pentru că, în perioada școlii, Tică Dănilescu a avut un coleg de bancă devenit ulterior legendă la Dinamo. Este vorba despre . Adică fix omul care a „intermediat” mutarea lui Tică Dănilescu de la Steaua la marea rivală.

ADVERTISEMENT

„La sfârșitul lui septembrie 1999, m-a sunat Cornel Dinu într-o seară. ‘Salut, Tică. Ce faci? Uite, ăștia de la Dinamo s-au gândit, că văd că nu mai ești cu fotbalul, la nea Viorel, să vii la Dinamo’. ‘Bă, Cornele, tu ești nebun? După o viață militar, la Steaua, la Ministerul Apărării, trec la Dinamo? E greu!’”, a rememorat invitatul lui Cristi Coste.

Condiția imposibilă pusă lui Dinamo și intervenția de la minister

Însă „Procurorul” nu s-a lăsat. A insistat pe lângă vechiul său prieten. Iar Tică Dănilescu a căutat o soluție să nu trădeze Steaua, fără să-și refuze fostul coleg de bancă. Și credea că a găsit-o. „Tot a insistat Cornel câteva zile și i-am zis, că știam că nu prea se poate, ‘Dacă Dinamo vrea să mă ia, să mă treacă din colonel de Armată în colonel la Ministerul de Interne’. Nu prea se putea, era o chestie la nivel de miniștri”.

ADVERTISEMENT

Însă, așa cum se întâmplă de multe ori, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. „M-au chemat într-o seară la un restaurantul unde se întâlneau ei. Au venit Cristi Borcea, domnul Badea, răposatul Turcu și Cornel Dinu. În câteva discuții le-am spus treaba asta. Și la un meci Dinamo – FC Național la care m-am dus și eu, a venit ministrul adjunct, Toma Zaharia, și mi-a făcut un raport… ‘semnează asta și la două zile, dacă vii, intră în funcțiune și ești colonel de MAI’. Și pe 15 noiembrie 1999, am început la Dinamo”, și-a încheiat Tică Dănilescu povestea trecerii sale de la Steaua la Dinamo.