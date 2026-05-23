După Octavian Popescu, un alt fost „tricolor” critică lotul convocat de Gică Hagi: „Cam puțini”

Un fotbalist care a evoluat în trecut la echipa națională a României s-a pronunțat cu privire la lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru acțiunea din luna iunie.
Bogdan Mariș, Tibi Cocora
23.05.2026 | 18:07
Vasile Mogoș (33 de ani), fotbalist cu 8 selecții la echipa națională, e de părere că selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) ar fi trebuit să ia la națională mai mulți coechipieri de-ai săi de la Universitatea Craiova. FOTO: Hepta
Vasile Mogoș (33 de ani) a fost cel mai emoționat fotbalist la ceremonia în care cei din lotul și staff-ul Universității Craiova au primit titlul de Cetățean de Onoare din partea primarului Lia Olguța Vasilescu. După evenimentul de la Primărie, fundașul a vorbit despre performanțele realizate, dar și despre lotul convocat de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Vasile Mogoș, extrem de emoționat după ce a primit titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei

Vasile Mogoș a oferit o primă reacție după ce a primit titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei pentru rolul jucat în cucerirea eventului de către Universitatea. „Am fost foarte emoționat. Niciodată în viața mea nu m-aș fi gândit, în primul rând să joc în România, iar apoi să iei două trofee… peste câteva luni cred că o să realizez.

Am mai câștigat în Italia un campionat, dar nu se compară cu ce s-a întâmplat aici, chiar ca în visuri, sper să îmi trimiteți toate clipurile video și peste 20 de ani să i le arăt fetiței mele, când o să fie mare, sau la nepoți, strănepoți”, a spus experimentatul fundaș după evenimentul organizat la Primăria Municipiului Craiova.

Ce a declarat Vasile Mogoș despre lotul convocat de Gică Hagi

Universitatea Craiova este reprezentată de 6 jucători în lotul convocat de Gică Hagi pentru acțiunea din luna iunie: Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, David Matei și Ștefan Baraiam. Vasile Mogoș e de părere că „Regele” putea să aleagă și mai mulți dintre coechipierii săi. (n.r. la echipa națională sunt mulți olteni) Mă bucur, dar cam puțini.

(n.r. pe cine mai trimiteai?) Toată echipa, toți românii, campionii. (n.r. și tu?) Eu cu boxa (n.r. râde), a spus fundașul. Octavian Popescu a reacționat la rândul său cu privire la lotul convocat de Gică Hagi printr-o postare pe rețelele sociale. Vasile Mogoș a strâns 8 selecții la prima reprezentativă a României în perioada 2019-2024. Ultimul meci în care a evoluat fundașul a fost chiar partida cu Olanda din optimile EURO 2024.

Ce a spus Vasile Mogoș despre viitorul său

Întrebat despre un posibil transfer în Italia, Mogoș a refuzat să ofere un răspuns ferm cu privire la viitorul său. (n.r. te întorci în Italia?) Trebuie să vorbiți cu conducerea, eu acum o să continui să mă bucur cu familia mea aici”, a spus fundașul care a semnat în 2025 cu Universitatea Craiova după două sezoane petrecute la CFR Cluj.

Declarații Nicușor Bancu, Vasile Mogoș, Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău

