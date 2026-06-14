După Olaru, FCSB poate pierde un alt titular. Gigi Becali a acceptat oferta dintr-o țară aflată în plin război

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, în Belgia, la Union Saint-Gilloise. După căpitanul roș-albaștrilor, un alt mijlocaș e cu bagajele făcute. Negocierile pentru transferul său de la FCSB s-au împotmolit.

Mihai Lixandru poate pleca de la FCSB! Ce s-a întâmplat la negocieri

Cândva una dintre feblețile lui Gigi Becali, Mihai Lixandru (25 de ani) a intrat în dizgrația patronului și are liber să plece de la FCSB. FANATIK a aflat în exclusivitate că mijlocașul are o ofertă din Kazahstan, dar Lixandru a refuzat să meargă acolo. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani nu a dorit să joace într-un campionat dintr-o țară atât de îndepărtată de România.

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Din informațiile FANATIK, Mihai Lixandru a găsit o nouă oportunitate de transfer. Fotbalistul crescut în academia roș-albaștrilor este dorit de o formație din Rusia. Rușii sunt dispuși să plătească 500.000 de euro în schimbul lui Lixandru, sumă pe care Gigi Becali este gata să o accepte. FANATIK a aflat însă că negocierile s-au împotmolit din cauza pretențiilor financiare ale mijlocașului, care cere un salariu de 40.000 de euro pe lună.

Lixandru a cerut să plece de la FCSB

În urmă cu doi ani, Mihai Lixandru era într-o formă foarte bună și era titular incontestabil la FCSB. Mijlocașul ajunsese chiar în anturajul echipei naționale, dar totul s-a prăbușit odată cu accidentarea gravă la genunchi pe care a suferit-o în PAOK – FCSB 0-1, din Europa League. În ultimul sezon, Lixandru a jucat în 45 de partide, a marcat 4 goluri și a dat 3 pase decisive, dar a ieșit din grațiile lui Gigi Becali.

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Mihai Lixandru mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029, dar fotbalistul în vârstă de 25 de ani a cerut să plece acum. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit dorința lui Lixandru imediat pe care roș-albaștrii l-au câștigat cu 2-1. „Lixandru mi-a zis că vrea să plece. Să vedem, dacă vrea să plece, eu îl las. Dar să iau câteva sute de mii (n.r. de euro) pe el”, a declarat Gigi Becali.

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