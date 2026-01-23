După Olimpiu Moruțan, Rapid mai face un transfer. Cine este brazilianul care semnează cu giuleștenii și când poate debuta

Rapid mai face o mutare importantă după cea a lui Olimpiu Moruțan. Giuleștenii au confirmat că semnează cu un brazilian. Cine este, de fapt, jucătorul și când va putea debuta oficial.
Mercato de iarnă a adus întăriri serioase și la Rapid, echipă aflată în cursa pentru titlu în acest sezon. Costel Gâlcă își consolidează lotul, giuleștenii făcând deja câteva transferuri răsunătoare, însă nu se opresc.
Astfel, după ce echipa bucureșteană i-a prezentat pe Daniel Paraschiv, a cărui mutare a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK pe 2 ianuarie, și pe Olimpiu Moruțan, a cărui mutare a fost dezvăluită de asemenea în exclusivitate de FANATIK pe 16 ianuarie, a venit rândul unui nou fotbalist. Potrivit GSP.ro, Rapid semnează cu brazilianul Talisson, care a efectuat deja vizita medicală. Jucătorul în vârstă de 23 de ani urmează să fie prezentat oficial zilele următoare.
Însuși președintele Victor Angelescu a vorbit despre noul transfer și a oferit detalii importante. Deși nu a precizat suma de transfer a jucătorului, oficialul giuleștenilor a precizat însă că nu a fost vorba de o tranzacție costisitoare. În ceea ce privește debutul lui Talisson la Rapid, acesta va trebui să mai aștepte cel puțin 3 săptămâni.
„E un jucător brazilian, are 23 de ani, care poate juca oriunde în bandă sau în cei trei din spatele vârfului şi inclusiv vârf. A fost urmărit de mai mult timp şi suntem în negocieri de vreo două săptămâni. Am ajuns la o înțelegere, luni ar trebui să semnăm contractul.
Fiind brazilian şi neavând alt paşaport o să avem nevoie de trei săptămâni, o lună, ca să poată juca, ca să-l putem înregistra. Am plătit o sumă mică de transfer, nu e ceva neapărat relevant. L-au urmărit cei de la departamentul de scouting, l-a văzut şi Costel Gâlcă, l-a văzut şi Mauro şi s-au pus de acord. E un jucător de picior drept.
Nu mai avem nicio negocieri în această perioadă, iar pe Talisson l-am adus că Micovschi, care juca în banda stângă a plecat definitiv la FC Argeş, a plecat şi Rareş Pop împrumut, iar atunci trebuia să aducem pe cineva ca să acoperim acest post”, a detaliat Victor Angelescu, la TV Prima Sport.
Tallison a evoluat ultima dată pentru Avaí FC, în eșalonul secund din Brazilia. Extrema de 1,88 metri poate evolua și ca atacant, iar în trecut a mai îmbrăcat tricoul unor formații precum Itapirense U20, Batistense, Bragantino U20, Ceará SC, Criciúma și Atlético-GO.