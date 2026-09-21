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Cu Radu Drăgușin integralist, Fiorentina a reușit să o țină în șah pe vicecampioana Napoli pe Artemio Franchi, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #5 din Serie A. în fața trupei lui Max Allegri, reușind să-l anihileze pe Rasmus Hojlund, puternicul atacant al napoletanilor. La finalul disputei, acesta a dezvăluit că l-a studiat intens pe danez pentru a reuși să-l blocheze în duelurile directe.

Radu Drăgușin a urmărit videoclipuri cu Rasmus Hojlund înainte de Fiorentina – Napoli

După ce a fost din nou integralist într-un meci de campionat pentru gruparea Viola, Radu Drăgușin s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa. De asemenea, acesta a dezvăluit și modul prin care a reușit să îl anihileze pe Rasmus Hojlund, oponentul său direct din partida cu Napoli.

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„Sunt cu siguranță mulțumit de prestația de azi (n.r. Fiorentina – Napoli). Meciul a fost intens și de înaltă calitate. Am alergat mult și am făcut tot ce era nevoie pentru a-i opri pe adversari. Avem nevoie de energie pozitivă, consecvență și entuziasm. A fost un meci dificil împotriva unei echipe cu jucători importanți. Am fost compacți și agresivi. Treptat, devenim o echipă puternică și dură. Trebuie să ne cunoaștem bine, iar prestațiile noastre sunt în creștere.

L-am studiat pe Hojlund din videoclipuri, așa am reușit să-l blochez. Cred că astăzi am format o linie defensivă bună. Am revăzut meciurile trecute, în care puteam face mai mult. Totuși, echipa se omogenizează și creștem din punct de vedere defensiv. Suntem pe drumul cel bun. Misterul ne cere să fim uniți, iar acest lucru ne poate ajuta să avem prestații importante”, a declarat Radu Drăgușin, potrivit TMW.

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Radu Drăgușin, convocat de Gică Hagi pentru meciurile României din Liga Națiunilor

Titularizarea lui Drăgușin în duelul cu Napoli confirmă faptul că stoperul în vârstă de 24 de ani este pregătit pentru duelurile din Liga Națiunilor, evenimente ce vor avea loc la sfârșitul acestei luni, respectiv la începutul lui octombrie. România va debuta împotriva Suediei pe 25 septembrie, meciul urmând să aibă loc pe Strawberry Arena din Stockholm.

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Pentru naționala lui va urma apoi disputa cu Bosnia de la București – 28 septembrie, și deplasarea în Polonia – 2 octombrie. Ultimul meci va reprezenta returul cu Suedia de pe Arena Națională – 5 octombrie. Selecționerul României a setat un obiectiv îndrăzneț în campania Ligii Națiunilor care stă să înceapă. Hagi își dorește să obțină minim 4 victorii din cele 6 meciuri.