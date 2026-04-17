După ratarea CM 2026, Italia mai primește o lovitură dură! Nu s-a mai întâmplat de aproape un deceniu

ADVERTISEMENT

Italia a ratat în urmă cu doar câteva săptămâni participarea la Campionatul Mondial, iar acest lucru va duce „Squadra Azzurra” la 16 ani de pauză până în 2030, când vor putea rupe acest blestem. După ce au pierdut calificarea contra Bosniei, italienii mai primesc o lovitură cruntă! Serie A nu va avea nicio echipă în semifinalele europene, iar ultima dată când acest lucru s-a întâmplat UEFA Conference League încă nu exista.

Dezastru pentru Serie A! Nicio echipă în semifinalele cupelor europene

Din 2021, de la implementarea UEFA Conference League, cea de-a treia competiție europeană intercluburi, Serie A a avut tot timpul cel puțin o echipă calificată în finală, fie ea de Champions League sau nu. Acest sezon este o premieră pentru fotbalul italian, întrucât este prima dată când campionatul din Peninsulă nu oferă nici măcar o echipă în semifinalele celor trei întreceri continentale.

ADVERTISEMENT

După ce în Champions League au ieșit foarte devreme, cu Napoli, care nu a prins nici măcar un loc în play-off, cu , dar și cu Atalanta, care a fost ultima eliminată în sferturi, fiind decimată de Bayern Munchen, italienii au părăsit și celelalte două competiții.

Fiorentina și Bologna au rămas acasă, după ce au fost eliminate de două formații din Anglia, Crystal Palace, respectiv Aston Villa. Astfel, va fi prima dată de la implementarea Conference League când italienii nu reușesc să califice nicio echipă în semifinalele a cel puțin uneia dintre cele trei competiții UEFA.

ADVERTISEMENT

Când s-a întâmplat ultima dată ca Serie A să nu aibă echipă în semifinale

De-a lungul ultimelor sezoane, Italia a avut atât sezoane foarte bune, în care a adus multe echipe în „Final Four” și chiar a triumfat în competițiile continentale, însă și sezoane în care a fost salvată de o singură echipă. Ultima dată când Italia nu a adus nicio echipă în faza semifinalelor se întâmpla în stagiunea 2018/2019, când UEFA Conference League încă nu exista. Atunci, singurele echipe din sferturile competițiilor erau Juventus, în Champions League, și Napoli, în Europa League, ambele fiind eliminate înaintea semifinalelor de Ajax, respectiv Arsenal.

ADVERTISEMENT

De atunci, Serie A a crescut și, chiar dacă nu a putut să se lupte pe scena granzilor, în Champions League, a reușit să fie mereu una dintre pretendentele la Conference și Europa League. Iată cum arată ultimele șapte sezoane.

ADVERTISEMENT

Retrospectiva ultimelor sezoane ale echipelor din Serie A în cupele europene

2019/2020 – Inter ajunge până în finala Europa League, acolo unde este învinsă de Sevilla cu 3-2

2020/2021 – AS Roma pătrunde în semifinala Europa League și este învinsă categoric de Manchester United, după un 6-2 pe Old Trafford.

2021/2022 – Un an extrem de slab pentru fotbalul din Serie A, salvat de AS Roma, care reușește să triumfeze în prima ediție a UEFA Conference League, alături de Jose Mourinho. Nicio altă echipă italiană nu a fost calificată nici măcar în faza sferturilor de finală ale celor trei competiții continentale.

2022/2023 – Un sezon excelent pentru Serie A, cu trei finale, însă încheiat fără câștigarea unui trofeu. Inter și AC Milan s-au duelat în semifinalele Ligii Campionilor, iar „nerazzurri” au ajuns în actul final, unde au fost învinși de Manchester City. Juventus și AS Roma au jucat în semifinale de Europa League, „capitolinii” chiar ajungând în finală, unde au fost învinși de Sevilla. Fiorentina pierdea și ea finala Conference League contra lui West Ham.

2023/2024 – Un nou trofeu european câștigat de o echipă din Italia. Atalanta punea capăt seriei de invincibilitate a Leverkusenului lui Xabi Alonso și triumfa în Europa League, în timp ce Fiorentina pierdea o nouă finală de Conference League.

2024/2025 – Inter Milano a ajuns din nou în finala celei mai prestigioase competiții intercluburi, însă a înregistrat un record negativ, (Parizienii au câștigat cu 5-0)

2025/2026 – Italia nu are nicio echipă în semifinalele Champions League, Europa League sau Conference League

Cine sunt semifinalistele cupelor europene din acest an

Acolo unde Italia nu a avut loc, au reușit să pătrundă echipe din afara „Big 5”. 10 dintre cele 12 semifinaliste vin, întradevăr, din cele mai puternice campionate, însă printre ele se regăsesc și alte două formații, Șahtior Donețk și Braga, care vin din campionate mai slab cotate.

Lista completă a campionatelor ce au oferit semifinalistele din acest sezon de cupe europene