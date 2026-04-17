După ratarea CM 2026, Italia mai primește o lovitură dură! Nu s-a mai întâmplat de aproape un deceniu

Italia a ratat în urmă cu doar câteva săptămâni participarea la Campionatul Mondial, iar acest lucru va duce „Squadra Azzurra” la 16 ani de pauză până în 2030, când vor putea rupe acest blestem. După ce au pierdut calificarea contra Bosniei, italienii mai primesc o lovitură cruntă! Serie A nu va avea nicio echipă în semifinalele europene, iar ultima dată când acest lucru s-a întâmplat UEFA Conference League încă nu exista.
Din 2021, de la implementarea UEFA Conference League, cea de-a treia competiție europeană intercluburi, Serie A a avut tot timpul cel puțin o echipă calificată în finală, fie ea de Champions League sau nu. Acest sezon este o premieră pentru fotbalul italian, întrucât este prima dată când campionatul din Peninsulă nu oferă nici măcar o echipă în semifinalele celor trei întreceri continentale.
După ce în Champions League au ieșit foarte devreme, cu Napoli, care nu a prins nici măcar un loc în play-off, cu Inter și Juventus, care au fost eliminate din play-off de echipe din Norvegia (Bodo/Glimt) și Turcia (Galatasaray) , dar și cu Atalanta, care a fost ultima eliminată în sferturi, fiind decimată de Bayern Munchen, italienii au părăsit și celelalte două competiții.
Fiorentina și Bologna au rămas acasă, după ce au fost eliminate de două formații din Anglia, Crystal Palace, respectiv Aston Villa. Astfel, va fi prima dată de la implementarea Conference League când italienii nu reușesc să califice nicio echipă în semifinalele a cel puțin uneia dintre cele trei competiții UEFA.
De-a lungul ultimelor sezoane, Italia a avut atât sezoane foarte bune, în care a adus multe echipe în „Final Four” și chiar a triumfat în competițiile continentale, însă și sezoane în care a fost salvată de o singură echipă. Ultima dată când Italia nu a adus nicio echipă în faza semifinalelor se întâmpla în stagiunea 2018/2019, când UEFA Conference League încă nu exista. Atunci, singurele echipe din sferturile competițiilor erau Juventus, în Champions League, și Napoli, în Europa League, ambele fiind eliminate înaintea semifinalelor de Ajax, respectiv Arsenal.
De atunci, Serie A a crescut și, chiar dacă nu a putut să se lupte pe scena granzilor, în Champions League, a reușit să fie mereu una dintre pretendentele la Conference și Europa League. Iată cum arată ultimele șapte sezoane.
Acolo unde Italia nu a avut loc, au reușit să pătrundă echipe din afara „Big 5”. 10 dintre cele 12 semifinaliste vin, întradevăr, din cele mai puternice campionate, însă printre ele se regăsesc și alte două formații, Șahtior Donețk și Braga, care vin din campionate mai slab cotate.