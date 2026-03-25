După retragerea din tenis, Simona Halep a recunoscut tot despre Serena Williams și Maria Sharapova: „Felul în care arăta…”

Simona Halep a avut două adversare extrem de puternice de-a lungul carierei sale, împotriva cărora nu a reușit să câștige de foarte multe ori. Serena Williams și Maria Sharapova s-au impus adesea împotriva româncei, totuși „Simo” a câștigat un meci extrem de important contra sportivei din SUA, anume finala de la Wimbledon din 2019.

Serena Williams, adevărata sperietoare a Simonei Halep

Serena Williams a dominat foarte mult timp tenisul feminin, iar acest lucru i s-a datorat foarte mult forței excesive de care dădea dovadă față de restul competitoarelor. Simona Halep nu a avut deloc viață ușoară atunci când s-a întâlnit cu sportiva din Statele Unite ale Americii, însă tot a reușit să-i „sufle” un titlu de Grand Slam.

O altă sportivă cu un fizic mult mai impunător decât cel al Simonei și cu care românca Halep a vorbit despre duelurile încinse cu cele două și despre ce simțea de fapt atunci când juca împotriva lor: „Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta.

De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înălțimea, era diferența între noi de înălțime și cumva aveam senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală. În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spună că am simțit frică față de cineva”, a dezvăluit Simona Halep, la podcastul

Simona Halep a vorbit despre momentul psihologic de la Cincinnati

Simona Halep a stat 64 de săptămâni pe prima poziție în clasamentul WTA, însă până să ajungă în acel punct . Ea a ajuns pe locul al doilea în 2014, însă a mai avut nevoie de încă trei ani pentru a urcat în vârf.

Ea a urcat pe prima poziție în octombrie 2017, însă acest lucru se putea întâmpla cu câteva luni mai devreme, la Cincinnati. Românca a întâlnit-o pe Garbine Muguruza în finală și a fost surclasată în două seturi. Simona Halep a recunoscut că gândul că este atât de aproape de primul loc a făcut-o să-și piardă concentrarea în fața adversarei sale:

„Mereu am spus că dacă sunt un număr 1 fără Grand Slam, nu sunt un număr 1 real. Așa mi-am zis de când am început să ajung aproape de șansa asta. Am pierdut vreo trei șanse. La Cincinnati, țin minte, jucam finala pentru locul 1 cu Muguruza. Era în august, 12-1 am luat bătaie. Nu am putut nici măcar să mă concentrez să fac ceva pe teren, (n.r. mă gândeam) la stresul ăsta că o să fiu numărul 1, că dacă nu reușesc din nou”, a mai spus Simona.