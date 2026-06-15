După retragerea oficială, Simona Halep cere dreptul la intimitate: „Vreau pur și simplu să-mi trăiesc alegerile în felul meu”

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Simona Halep (34 de ani) a fost timp de foarte mulți ani în centrul atenției, lucru care vine odată cu meseria pe care o practică. Totuși, după ce s-a retras oficial, „Simo” vrea să apară public din ce în ce mai rar și să se bucure de un nou capitol al vieții sale, alături de Dorin Mateiu, noul său iubit.

Simona Halep s-a retras oficial din tenis, la BT Arena din Cluj

Simona nu a mai participat la competițiile de tenis de mai bine de un an, însă meciul oficial de retragere a fost organizat abia sâmbătă trecută, pe 13 iunie. La final, ea a susținut un discurs extrem de emoționant și dar și Virginiei Ruzici:

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„Legendele sportului românesc, Nadia, Gică, Ilie, vă mulțumesc! Știu că inimile voastre au bătut și bat și pentru ei. (n.r. Momentul în care Simona Halep începe să plângă) Vreau să rămâneți tot în picioare (n.r. către spectatori), să o aplaudăm pe doamna Virginia Ruzici, a fost agentul meu, mult mai multe aplauze, vă rog. Tot respectul meu pentru voi toți. Vă mulțumesc! A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult!”, a spus Simona Halep în încheierea discursului său amplu.

Adio apariții publice? Simona Halep își dorește liniște și intimitate după ce s-a retras din tenis

După o carieră întreagă petrecută în lumina reflectoarelor, Simona Halep vrea și momente de liniște acum, după ce s-a retras din sportul de performanță. „Simo” își dorește să înceapă un nou capitol al vieții sale, să se descopere, să-și găsească noi pasiuni, și Totodată, ea a cerut libertatea de a alege și de a-și trăi viața așa cum își dorește.

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Prin mesajul ei, Simona Halep a lăsat de înțeles că va avea apariții publice din ce în ce mai rare în următoarea perioadă: „Dragii mei, sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport. Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren și dincolo de el, sunt profund recunoscătoare. În spatele trofeelor, rezultatelor și momentelor pe care le-am împărțit cu voi, a existat mereu și omul Simona. Un om care a simțit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut și s-a ridicat de multe ori.

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Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri. Știu că asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt nevoie firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște, cu mai multă intimitate și cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.

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Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeași: cu valorile, disciplina și responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit și pe care le voi purta cu mine toată viața. De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele și de libertatea de a-mi trăi viața în felul meu.

Privesc înainte cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viața îmi va aduce, cu siguranță, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, pentru că ați crezut în mine și pentru că ați făcut parte din această călătorie. Unele povești se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna. Cu drag, Simona”, a transmis Simona Halep printr-o postare pe Facebook.