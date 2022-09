După scandalul cu Bendeac, Antena 1 are noi probleme cu iUmor! De unde ar fi copiat formatul show-ului: “Eu sunt fraierul, iar alții se îmbogățesc”

Emisiunea iUmor de la Antena 1 este în mijlocul unor frământări fără precedent după ce Mihai Bendeac este ca și plecat din cadrul show-ului. FANATIK a descoperit că asta nu este singura problemă a emisiunii, formatul prezentat fiind izbitor de asemănător cu unul care fusese prezentat de un comendiat cunoscut, Florin Turcu, alias Băse din grupul umoristic Naționala de Bere.

Formatul iUmor, inspirat de propunerea lui Florin Turcu, alias Băse?

Acum zece ani, Florin Turcu depunea actele de înregistrare al unui format TV, HaYoshYi. Conform actelor înregistrate de Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie – Audiovizual, proiectul depus de Florin Turcu prevedea realizarea unei emisiuni concurs pentru a-i descoperi pe cei mai buni umoriști din România.

Conform formatului, cei care se prezentau în fața juriului puteau participa cu umor vorbit (monolog, scenetă, etc.), pantonimă, unor cântat, magie comică, imitație voci, animale, utilaje, păsări, etc, circ, clovni, acrobație comică, dans comic sau alte idei trăsnite.

Formatul propus de Florin Turcu, în cadrul show-ului concurs, ar fi primit orice concurent, cu excepția comicilor consacrați din teatre, cinematografie sau televiziune. Mai mult, proiectul înregistrat în 2012 propunea să aibă doi prezentatori sau moderatori și trei membri ai juriului, toți nume ai comediei românești.

În descrierea publicată de , formatul Antenei 1 este prezentat astfel: ”Show-ul iUmor are ca scop descoperirea celui mai amuzant român care se poate exprima prin momente de teatru, stand-up comedy, muzică, coregrafii amuzante sau șocante, circ și numere de magie”.

Asemănare izbitoare între formatul iUmor și cel propus acum 10 ani

Formatul HaYoshYi, cel propus de Băse de la Naționala de Bere, este, așa cum se poate observa, izbitor de asemănător cu iUmor, cel realizat de Claudiu Oprea pentru Antena 1. Concurenții aduși în fața juriului sunt, cu toții, parcă descriși perfect de proiectul care a fost înregistrat acum 10 ani. Ba chiar, iUmor are, la fel ca proiectul HaYoshYi, 2 prezentatori și trei membri ai juriului.

E adevărat, în juriu, doar Delia fiind o cântăreață talentată cu mult umor, iar Cheloo, un artist hip-hop. Cei doi prezentatori, Dan Badea – comediant – și și pun în dificultate, deseori, concurenții, așa cum ”cerea” și HaYoshYi.

FANATIK a stat de vorbă și cu Florin Turcu pe tema asemănării izbitoare dintre formatele în discuție. Comediantul ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că, întâmplător, chiar trimisese descrierea proiectului înregistrat de el și la Antena 1, în anul 2012.

”Pe mine nu m-ar fi deranjat niciodată ca cineva din Olanda, din America, de oriunde, să vină după doi, trei ani cu aceeași idee, dacă nu ar fi fost formatul respectiv trimis chiar în gura lupului, la Antena 1. Eu, în 2012, după ce am înregistrat formatul respectiv, l-am trimis la Antena 1 și la Prima TV. Prima mi-a zis clar că nu se bagă.

Antena 1 a spus că iau doar formate de afară, că fac episod pilot întâi. Ca să mă trezesc după aceea – eu bucurându-mă că formatul meu s-a făcut – și că cineva a avut ideea, mi-a arătat că nu sunt imbecil. Și cum și rezistă de ceva vreme, e clar că a fost o idee bună”, spune Florin Turcu.

Florin Turcu, inventatorul formatului HaYoshYi: ”Eu sunt fraierul”

Cu umor, Florin Turcu susține că formatul pe care l-a pus el pe hârtie în 2012 și l-a văzut, trei ani mai târziu, la TV, este unul care îl face mândru. Chiar dacă, tot el precizează, s-a simțit ”fraier”, mai ales că nu i-au fost recunoscute meritele.

”Eu, de fapt, vreau să arăt că un format pe care l-am înregistrat eu în 4 septembrie 2012 este un lucru care a avut un succes deosebit pe piața televiziunilor românești. Dar printr-o altă idee, dar similară, care i-a venit unui nene de la Antena Group.

Eu îmi spun că un domn a avut aceeași idee de succes ca și mine, ceea ce mă face mândru. Întâmplător, zic eu, a avut aceeași idee ca și fraierul care în 2012 a trimis-o la două televiziuni (Prima TV și Antena 1, n. red.). Ce om inspirat a fost persoana respectivă, la trei ani după ce am înregistrat eu emisiunea. (…)

Omul probabil s-a întrebat dacă un format aproximativ identic ar fi putut să îl facă. Dar eu sunt fraierul. Atâta timp cât am inventat ceva în 2012 și acel lucru se face aici, în România, iar alții se îmbogățesc, ce pot spune?”, a mai zis, pentru FANATIK, Florin Turcu.

Florin Turcu a mers la casting la iUmor

În exclusivitate pentru FANATIK, Florin Turcu a mărturisit că, la un moment dat, a mers și la casting la iUmor. Voia, de fapt, să se vadă cu omul care a avut ”aceeași idee ca și el” și a reușit să aducă la tv un format cu un succes precum iUmor.

”Eu m-am băgat la casting, am zis că omul poate coboară din carul de emisie și îmi zice ceva. Să zică că s-a inspirat și el un pic din ce am trimis eu la Antena cu ani în urmă. Așteptam să îl văd pe domnul producător să iasă din carul de reportaj, să iasă să vorbim. A stat acolo, la cutie. Probabil se întreba dacă am plecat”, ne-a spus Florin Turcu.

FANATIK a încercat, pe cale oficială, să vorbească și cu reprezentanți ai Antena 1, dar, până la ora redactării acestui material, poziția postului nu ne-a fost comunicată în ciuda insistențelor noastre.