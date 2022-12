După scandalul de la Te cunosc de undeva, Johny Romano s-a văzut față în față cu Aurel Pădureanu. Ce s-a întâmplat

Johny Romano se bucură de succes. Sub îndrumarea lui Connect-R scoate hit după hit, în prezent fiind și concurent la Te cunosc de undeva. Aurel Pădureanu s-a supărat după ce artistul a interpretat-o pe Cornelia Catanga, iar el a povestit ce s-a întâmplat când s-au întâlnit.

Johny Romano, dezvăluiri despre Te cunosc de undeva. Ce s-a întâmplat cu Aurel Pădureanu

Johny Romano se numără printre vedetele de la Te cunosc de undeva sezonul acesta. Artistul din Ferentari a scos numai hituri de când iar acum se bucură de succes pe toate planurile.

ADVERTISEMENT

Solistul spune că a învățat foarte multe în cadrul show-ului de la Antena 1, dar a întâmpinat și probleme. , considerând că regretata lui soție a fost luată în râs.

Cu toate acestea, Johny Romano a dezvăluit că artista s-a numărat printre personajele sale preferate și că a studiat-o foarte mult.

ADVERTISEMENT

„Au fost anumite piese la care chiar nu mă gândeam. Catanga mi-a ieșit mult mai bine decât îmi imaginam. Am studiat-o și eu cât de tare am putut, iar când a venit momentul, am dat drumul la creier”, a povestit Johny Romano pentru

Protejatul lui Connect-R consideră că mâhnirea nu a fost justificată. Mai mult, în ciuda declarațiilor lui Aurel Pădureanu, atunci când s-au întâlnit față în față, situația a fost calmă și nu i-a reproșat nimic.

ADVERTISEMENT

„N-am înțeles de ce. Am vrut să fiu cât de respectuos posibil, să nu par cumva. Eu m-am întâlnit cu dânsul și a fost ok”, a adăugat Johny Romano.

Cât despre Rona Hartner, partenera sa la Te cunosc de undeva, Johny Romano recunoaște că, la început, le-a fost dificil să colaboreze.

ADVERTISEMENT

„La început a fost un pic mai greuț din cauza diferenței de vârstă foarte mari. Nu e ceartă, dar a trebuit să învățăm să comunicăm între noi. Odată ce am ajuns să comunicăm, a fost minunat, a fost super!”, a relatat artistul.

ADVERTISEMENT

Ce a învățat Johny Romano de la mentorul său, Connect-R: „Petrecem cel mai mult timp unul cu altul”

În ceea ce privește relația cu Connect-R, Johny Romano a mărturisit că acum au trecut de etapa mentor- elev și că au devenit buni prieteni, mai ales că petrec foarte mult timp împreună.

„E mentorul meu. Consider că am devenit, eu cel puțin, unul dintre prietenii lui cei mai buni. Cred că cel mai mult timp, pe care îl petrecem cu orice om, e între noi. Mai ales acum, că am fost și la Te cunosc de undeva, ne-am săturat unul de altul.

Eu am tot am asimilat de la el. Primul lucru care mi-a atras atenția și consider eu că ne-a ținut așa uniți și nu ne-am certat niciodată este felul în care aude el muzica.

Putem să ne ducem și în ale noastre puțin, putem să ne ducem și în celelalte. Este un producător extraordinar. Mie asta mi-a plăcut cel mai mult, că pot să cânt în engleză”, a dezvăluit Johny Romano.