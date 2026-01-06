După Sir Alex potopul! Manchester United a bifat un nou eșec managerial, dovedind că scoțianul chiar era de neînlocuit

ADVERTISEMENT

În 2013, Alex Ferguson a decis să pună capăt celei mai de succes perioade din istoria lui Manchester United. În intervalul 1986-2013, cât el a condus echipa, diavolii au câștigat de 13 ori campionatul și de două ori Liga Campionilor.

Plecarea lui Sir Alex Ferguson a declanșat o criză fără precedent la Manchester United

Plus Cupa Cupelor, Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală și Campionatul Mondial al Cluburilor. Plus încă 19 trofee interne (Cupa Angliei, Cupa Ligii și Community Shield), trecute cumva la mărunțișuri pentru un club de anvergura lui Manchester United.

Finalul epocii Ferguson, care în 2013 a adus ultimul titlu celor de la United, a declanșat o perioadă care a adus pe Teatrul Viselor aproape numai coșmaruri. Iar realizări puține și neînsemnate.

șapte antrenori la conducere, încă patru ca interimari, niciun titlu de Premier League, nicio Ligă a Campionilor. Doar două Cupe ale Angliei, două Cupe ale Ligii Angliei, o Community Shield și câștigarea Europa League.

Indiferent cine a preluat funcția de antrenor al „Diavolilor Roșii”, n-a putut nici măcar să se apropie de performanțele lui Sir Alex Ferguson.

Van Gaal și Mourinho, singurii care au reușit cât de cât ceva

Primul înlocuitor după epoca de aur a lui United a fost David Moyes, ales direct de Ferguson în vara anului 2013. A rezistat doar zece luni. Cu 51 de meciuri la conducere și un procentaj de victorii sub 53%, echipa a pierdut Premier League și a fost eliminată din Liga Campionilor, ceea ce a precipitat demiterea sa în aprilie 2014.

După o scurtă perioadă de interimat a lui Ryan Giggs, clubul a optat pentru Louis van Gaal. Antrenorul olandez a antrenat Manchester United 103 meciuri, între 2014 și 2016, a câștigat o Cupa Angliei și a generat o schimbare profundă a lotului. Totuși, proiectul său nu a dat roade în Premier League și a fost înlocuit.

Următorul pe listă a fost José Mourinho, angajat să aducă la United rezultate imediate. În 144 de meciuri, a câștigat Europa League, Cupa Ligii și Community Shield, semnând cel mai bun procentaj de victorii din perioada post-Ferguson (58,33%). Și, de asemenea, cea cu cel mai bun palmares la capitolul trofee. Totuși, lipsa progresului susținut în Premier League și un mediu tot mai tensionat au dus la demiterea sa în decembrie 2018.

Norvegianul Solskjær a avut cel mai consistent mandat

Cu Ole Gunnar Solskjær, clubul a optat pentru o figură legată de istoria sa. Ciclul său a fost cel mai lung după 2013, cu 168 de meciuri între 2018 și 2021. Deși a ajuns în finale și semifinale în competițiile naționale și europene, nu a câștigat titluri, iar performanța sa, cu 54,17% din victorii, a fost din nou în zona medie, ca eficiență.

Plecarea lui Solskjær a deschis o fază deosebit de instabilă. Michael Carrick a preluat conducerea, ca interimar, pentru trei meciuri. A urmat de Ralf Rangnick, actualul selecționer al Austriei, a cărui scurtă perioadă a lăsat cel mai slab procentaj al perioadei post Ferguson (37,93% victorii).

Ten Hag l-a îndepărtat pe Cristiano Ronaldo

În 2022, a sosit Erik ten Hag, cu un proiect de reconstrucție mai bine definit. În puțin peste două sezoane a stat pe bancă 128 de meciuri, a câștigat Cupa Ligii și Cupa Angliei. Olandezul n-a putut gestiona revenirea lui Cristiano Ronaldo, care a plecat repede în Arabia Saudită, din cauza tratamentului la care a fost susupus de olandez. Lipsa perspective de a câștiga titlul și a progresului pe termen lung au dus la concedierea sa în octombrie 2024.

Succesorul său a fost Ruben Amorim, angajat ca antrenor principal pentru a conduce un nou ciclu. Portughezul făcuse minuni la Sporting Lisabona, dar una e una, alta e alta. Mandatul său s-a încheiat brusc pe 5 ianuarie 2026, după 63 de meciuri și un procentaj de victorii de 38,10%, unul dintre cele mai scăzute din ultimii ani. Doar Rangnick a fost mai slab ca el.

Fletcher interimar, Maresca favorit să preia echipa

Concedierea sa a arătat din nou fragilitatea proiectelor lui United. Acum Darren Fletcher preia rolul de interimar, în așteptarea numirii unui nou antrenor principal. Casele de pariuri din Anglia au oferit deja primele cote pentru înlocuitorii lui Ruben Amorim. Totodată, Oliver Glasner este văzut cu o cotă de 4/1 pentru a-i lua locul lusitanului pe banca tehnică.

Darren Fletcher (10/3), Xavi (9/1), Gareth Southgate (10/1), Cesc Fabregas (12/1), Marco Silva (12/1), Michael Carrick (14/1), Kieran McKenna (14/1), Robin Van Persie (14/1), Julian Nagelsmann (16/1) și Roberto De Zerbi (16/1) se mai află pe lista cotelor de la pariuri, conform The Sun.