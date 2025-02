După trei ani de la divorțul de Gabi Bădălau, Claudia Patrășcanu face dezvăluiri neașteptate. Cum se simte vedeta și ce planuri de viitor are

Claudia Pătrășcanu este o femeie singură de aproximativ trei ani, dar acest lucru nu o sperie. După divorț, a descoperit cât de puternică este, de fapt, iar acum îi este dificil să mai accepte un alt bărbat lângă ea.

Cum se descurcă artista Claudia Pătrășcanu de când este singura

În urmă cu trei ani, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit, iar de atunci o țin într-un continuu scandal. De-a lungul timpului și-au adus unul altuia acuzații grave – nu doar la televizor,

De curând, și-a urmărit fostul soț cu Poliția, afirmând că acesta nu își permite să-și ia copii. Divorțul a fost, astfel, lung și anevoios, iar artistei nu i-a fost ușor de la început. De mai multe ori, a dezvăluit că ceea ce a ajutat-o este rugăciunea și apropierea de Dumnezeu.

Pe parcurs, lucrurile s-au așezat. După ce a locuit o vreme cu mama sa, s-a mutat într-o vilă superbă în Constanța, iar anul trecut și-a achiziționat și un apartament în Capitală. Și în plan profesional îi merge bine.

De curând, , care a trezit unele suspiciuni. „Si aș fugi cu el în lumea largă / Să ne iubim în orice colț de hartă / Oriunde-am fi, să trăim ca nebunii / Să nu ne pese nici decum de gura lumii”, sunt versurile care parcă o dau de gol pe Claudia Pătrășcanu că iubește din nou.

„Eu pot și fără un bărbat”

Adevărul, însă, este cu totul altul. Claudia Pătrășcanu nu iubește din nou, nu un alt bărbat, cel puțin. Spune că a învățat să se iubească mai mult pe sine și, astfel,

Cu sau fără partener, viața e la fel pentru ea, mărturisește vedeta. „Ce crezi că poate să facă un bărbat în plus de cât fac eu în casă? Am învățat să mă iubesc atât de mult și să ies din fiecare situație. Eu nu le numesc probleme. Singură, singură, cu rugăciuni multe și nu am nevoie neapărat de să fie acolo un bărbat pentru mine să mă salveze din nu știu ce.

La mine nu funcționează viața așa. Eu pot și fără un bărbat. Pot și fără el oricând. Adică poate să fie acum un bărbat și peste ceva timp să nu mai fie. Eu tot pot. Viața mea nu depinde de acest bărbat. Niciodată. Nu. Mă gândesc dacă n-ar fi, ce fac. S-a întâmplat să nu mai fiu căsătorită, să divorțez și să îmi iau viața în mâini”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu

Ce fel de bărbat ar vrea, totuși, Claudia Pătrășcanu lângă ea

Chiar dacă în acest moment nu se gândește la o relație, Claudia Pătrășcanu știe ce fel de bărbat ar vrea lângă ea. Artista spune că are nevoie de cineva care să înțeleagă care sunt responsabilitățile sale.

„În primul rând acum trebuie cumva să mă accepte și să accepte ideea că eu nu sunt singură, că eu am doi copii. E un pic mai dificilă situația asta, eu o știu și o înțeleg, doar că nu este nimic imposibil. Cum ar trebui să fie el, nu știu, așa cum simte el, nu trebuie să facă ceva ieșit din comun. Eu îl simt imediat. Doar că trebuie să și dau voie.

Eu nu prea dau voie să cunosc, să simt oamenii. A fost o perioadă foarte grea din viața mea când m-am retras și am vrut să fac alte lucruri, priorități în viața mea multe, copii, să mă stabilesc, să am o casă, să scot melodii, să muncesc. Adică sunt alte priorități și atunci cumva mintea mea nu a fugit către iubire. Având și un divorț mai dificil, n-am avut timp.

Dar eu sunt convinsă că Dumnezeu îți pregătește când știe El. Eu nu forțez lucrurile. Nu caut asta acum. Nu spun, Doamne, Doamne, dă-mi iubire, Doamne, Doamne, nu fac d-astea acasă. Nu. E cel lui Dumnezeu să mă țină tot timpul cu picioarele pe pământ, să fiu aceeași Claudia, să-l iubesc în continuare pe Dumnezeu. Toate vin când știe El și când vrea, nu când vrem noi”, a adăugat Claudia Pătrășcanu.