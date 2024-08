După un an de la nunta cu Paul Ispate, Cătălina Gramă a făcut anunțul: ”Sărim toate gardurile împreună”

Cătălina Gramă și Paul Ispate s-au căsătorit în urmă cu un an. Deși cei doi se cunosc de mai bine de un deceniu, iată că abia după ani buni au decis să își unească și destinele. Ce mesaj a transmis vedeta?

Cătălina Gramă și Paul Ispate s-au cunoscut în anul 2014, pe platourile de filmare ale emisiunii „Serviciul Român de Comedie”. Nu a durat mult, iar ceva timp mai târziu, cei doi au anunțat că formează un cuplu.

Totodată, ambii au doi copii. , dar și Zora, care s-a născut în anul 2018. Deși au format un cuplu ani buni, iată că destul târziu au făcut pasul cel mare.

Paul Ispate și Cătălina Gramă s-au căsătorit anul trecut. Și pentru ambii parteneri, ziua a fost una cu adevărat importantă. Drept dovadă, actrița a postat un mesaj cât se poate de emoționant pe contul personal de socializare.

Jojo spune că a trecut un an de la cea mai frumoasă zi pentru ea și pentru partenerul ei de viață. Totodată, ea își amintește cu drag ultimii zece ani petrecuți împreună și știe că poate conta pe soțul ei în orice moment.

„Un an de la cea mai frumoasă și plină de bucurie zi. Ziua noastră. Când am zis „Si” în loc de „Da!” Zece ani de când sărim toate gardurile împreună și un an de la cununia noastră de vis.

Te iubesc @paulipate pentru că știu că tu o să-mi întinzi mereu mâna să sar peste orice gard, oricât de înalt ar fi!”, a fost pe contul personal de socializare.

Jojo și Liviu Vârciu au format un cuplu la un moment dat

Menționăm că în urmă cu ani buni, înainte să îl cunoască pe Paul Ispate, Cătălina Gramă ar fi putut să îi fie soție lui Liviu Vârciu. Pe la începutul anilor 2000, cei doi trăiau o frumoasă poveste de dragoste.

De altfel el chiar a cerut-o în căsătorie la acea vreme pe actriță. Chiar înainte de marele eveniment însă, Liviu Vârciu și-a dat seama că aceasta l-ar fi înșelat. Astfel, planurile amândurora au fost distruse.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000 am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a mărturisit Liviu Vârciu, în urmă cu ceva timp.