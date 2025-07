După un an și jumătate de pauză, Steliano Filip și-a găsit echipă! Fostul fundaș de la Dinamo a semnat în România

Steliano Filip este departe de forma care l-a făcut ca la finalul sezonului 2017/2018 să prindă un transfer la una dintre echipele de top ale Croației, Hajduk Split. După un an și jumătate fără echipă, Steliano Filip a semnat în România și speră ca până la iarnă să fie într-o formă de invidiat.

Steliano Filip a semnat! Unde va juca fostul fundaș lateral al lui Dinamo

Steliano Filip și-a petrecut cele mai multe sezoane din carieră la Dinamo, însă, de un an și jumătate, fotbalistul de 31 de ani nu mai are echipă. Ultima dată, fundașul lateral a jucat în prima ligă din Ungaria, la Mezokovesd, echipă de care s-a despărțit la începutul anului 2024.

Fostul internațional român dorește să ajungă la forma care l-a consacrat și, de ce nu, să revină în SuperLiga României. Revenit în România, însă cele două părți nu au ajuns la un acord, așa că a semnat cu CS Lotus Băile Felix, echipă ce evoluează în Liga a III-a.

„Mi-am dorit foarte mult să revin pe teren și, după o perioadă lungă în care am stat, simțeam că am nevoie să o iau treptat. Aici am o relație foarte bună cu cei din conducere, iar de fiecare dată când eram acasă, veneam la antrenamente cu echipa.

Nu mă gândesc acum la ce va fi din iarnă. Sunt focusat pe prezent, vreau să mă antrenez cât mai bine și să pot ajuta echipa. Din iarnă, vedem ce o să vrea Dumnezeu. Am încă motivația de a juca, de a arăta că pot fi util și vreau să profit de fiecare oportunitate atât pe teren, cât și în vestiar, unde pot contribui cu experiența mea”, a spus Steliano Filip, conform

Steliano Filip a retrogradat cu Dinamo în ultimul său sezon pentru „câinii roșii”

După un sezon și jumătate în Grecia, la AEL Larissa, Steliano Filip a semnat pentru a doua oară cu Dinamo, însă nu a făcut-o într-o perioadă tocmai bună a echipei din „Ștefan cel Mare”.

La finalul stagiunii 2021/2022, Dinamo București a înregistrat unica retrogradare din istorie, După această contraperformanță, fundașul lateral a semnat în Ungaria.