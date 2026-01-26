După UTA – Rapid 1-2, Victor Angelescu a intrat în direct și a dezvăluit negocierile: „Sperăm că va pleca”

ADVERTISEMENT

Rapid a câștigat pe Francisc Neuman în fața celor de la UTA Arad și a urcat pe locul secund în SuperLiga României. Olimpiu Moruțan a intrat de pe bancă și a făcut un meci extraordinar, însă Victor Angelescu a vorbit și despre plecările de la Rapid. Antoine Baroan este aproape să semneze cu o nouă echipă.

Victor Angelescu, ultimele detalii despre plecarea lui Baroan de la Rapid

Antoine Baroan a fost adus cu surle și trâmbițe la Rapid, însă el nu a confirmat din punct de vedere fotbalistic. Mai mult decât atât, giuleștenii au avut și probleme disciplinare cu atacantul francez, iar Costel Gâlcă a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale.

Victor Angelescu a intrat în direct după meciul de la Arad și a dezvăluit că și că speră ca mutarea să se realizeze până la sfârșitul perioadei de mercato:

„Suntem în negocieri cu o echipă pentru Baroan, vom vedea dacă poate fi vândut. Mai sunt și alte echipe interesate, dar așteptăm ceva concret. Sperăm ca până la sfârșitul perioadei va pleca. Echipa este din afară, nu e de la noi din campionat. Dacă nu vine vreo ofertă incredibilă, niciun jucător nu mai pleacă. Îmi doresc să ne batem la titlu. Cred că avem lot pentru acest obiectiv. Craiova a arătat cel mai bine până acum, dar nu văd de ce am avea o șansă mai mică. Pe Dinamo i-am bătut, iar Craiova ne-a egalat în ultima clipă. Eu cred că vom arăta din ce în ce mai bine”, a declarat Victor Angelescu la

Ce a spus Victor Angelescu despre adversarii de la FCSB: „Nu mai au nicio șansă!”

Victor Angelescu a comentat și situația marilor rivali de la FCSB, care au pierdut drastic în această etapă, pe teren propriu, împotriva celor de la CFR Cluj. deși au deschis scorul pe Arena Națională încă din minutul al doilea.

Președintele giuleștenilor crede că roș-albaștrii nu se vor califica în play-off dacă vor continua să joace în aceeași manieră, iar șansele la titlu sunt deja compromise: „FCSB mai are șanse la play-off, dar cu jocul ăsta nu cred că poate intra. Problema mare este că sunt foarte multe echipe în fața ei. Șanse mai au, dar dacă joacă cum au jucat în ultimul timp, nu vor intra.

Nu cred că trebuie să se sperie nimeni de ei. Dacă îi compari cu alte echipe din play-off, e normal să preferi altă echipă, dar nu sunt de speriat. Nu cred că mai au nicio șansă la titlu. Moruțan nu este împrumut, e definitiv. A semnat pe un an și jumătate cu clauză de încă un an. Acum Costel Gâlcă este mulțumit, el și-a dorit acești jucători și e normal să fie mulțumit. Sper să o ținem tot așa și că vom arăta din ce în ce mai bine”, a mai spus Victor Angelescu.