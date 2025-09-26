“Din vulturi au ajuns pui!” Victoria FCSB cu Go Ahead Eagles, analizată în direct: “Văd că posesia mică nu mai deranjează pe nimeni”

FCSB a debutat perfect în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Roș-albaștrii s-au impus în deplasare la Go Ahead Eagles, scor 0-1, unicul gol fiind marcat de David Miculescu, în minutul 13. Ce spun Adrian Ilie, Andrei Vochin și Marian Aliuță despre acest succes al campioanei.

Adrian Ilie, analiză după victoria FCSB cu Go Ahead Eagles: „După vulturi au ajuns pui!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie, Andrei Vochin și Marian Aliuță au

Adrian Ilie a pornit discuția: „Au început exact cum trebuie, cu o victorie, cu toate că jocul a suferit în multe momente. Dominarea a fost de partea vulturilor, FCSB și-a atins scopul și câștigă meciul. După vulturi au ajuns pui!

Sunt importante cele trei puncte și de acum încolo FCSB poate să își revină și în campionat. Au un aport și în Europa League, așa cum au început și anul trecut. Să sperăm că adună foarte multe puncte pentru România și celelalte echipe. Nici nu ai cum să nu începi cu cine a fost omul meciului! Pe cine să alegi altul decât portarul?”.

Marian Aliuță e de părere că evoluția lui Tănase a fost solidă: „(n.r. – Cine a fost omul meciului?) După pauză a fost Tănase!”. Andrei Vochin a a apreciat paradele lui Târnovanu: „Pentru mine, a fost Târnovanu”. De cealaltă parte, Adrian Ilie a rămas impresionat de Baba Alhassan: „Mie mi-a plăcut Baba Alhassan pe tot parcursul meciului”.

Andrei Vochin, impresionat de evoluția lui Alhassan: „Mi s-a părut perfect”

Andrei Vochin a remarcat evoluția solidă a lui Baba Alhassan: „Lăsând deoparte lucrurile evidente pe care le-am văzut cu toții, Târnovanu, faptul că Miculescu dă gol… Mie mi s-a părut perfect Alhassan”.

Adrian Ilie consideră că Edjouma l-a ajutat foarte mult pe mijlocașul defensiv: „Știi de ce? L-a ajutat foarte mult Edjouma în prima repriză! Cu toate că au fost dominați, Edjouma l-a ajutat foarte mult pe Baba Alhassan în prima repriză. Are fizic de bătaie, aici este problema. Știe jocul, are fizic și este greu de depășit acolo, la mijlocul terenului. A jucat foarte bine tactic.

Ce mi-a plăcut la FCSB ieri? Cred că este primul joc în care nu primește gol. Mi-a plăcut că FCSB a jucat foarte bine tactic, chiar dacă Eagles a dominat jocul. Olandezii au avut câteva șuturi, dar nu ocazii periculoase”.

Marian Aliuță e de părere că acest succes o poate readuce pe FCSB pe drumul cel bun: „Victoria de aseară a fost muncită, meritată și e important că au plecat cu dreptul. Cred că este o victorie care le poate da speranțe și în campionat. Dacă pierdeau aici la un scor mare, cu toții ne gândeam că o să piardă aseară… Am văzut o echipă care a jucat cu inima!

La FCSB așa ești construit, să joci meciurile tari din cupele europene. S-a văzut și experiența lor, au jucat cu sufletul, cu inima, cu determinare și au făcut un rezultat mare pentru ei și pentru România”.

„FCSB a fost o echipă importantă, jucătorii și-au lăsat sufletul”

Adrian Ilie a transmis că FCSB a arătat ca o echipă importantă din Europa: „Baba joacă bine! FCSB a jucat aseară închis și toți jucătorii și-au respectat sarcinile. În România, ca să aibă rezultate bune, trebuie să atace, ca să deschidă apărările adverse. Au făcut un pas foarte mare aseară, i-am văzut ca o echipă importantă, și-au lăsat și sufletul acolo.

În momentul în care au marcat au zis că ei vor câștiga meciul, au avut o încredere mai mare că partida se poate câștiga. Au scăpat de prima fază în minutul 10, când adversarii puteau marca, au înscris, și de atunci jucătorii au crezut mult mai mult și au câștigat meciul.

S-au lăsat dominați, s-au închis foarte bine. M-a impresionat disciplina pe care au avut-o în acest meci. Doar la meciul de supercupă cu CFR Cluj i-am mai văzut așa! Au arătat foarte bine fizic, sper să își mențină linia asta, au în față două sau trei meciuri importante în față”.

Andrei Vochin, sincer după victoria FCSB-ului: „Nu mai deranjează pe nimeni această posesie de 25%”

Andrei Vochin consideră faptul că acesta ar putea fi un punct de plecare pentru jucători: „Aveau nevoie de așa ceva și cred, dacă vor fi băieți deștepți, că vor învăța din victorii. În meciul de aseară a trebuit să arate un lucru esențial, anume că principala valoare a echipei nu e talentul, așa cum ar crede jucătorii. Această echipă fără alergătură nu are o valoare peste medie, nu este o echipă formată din jucători ultra-talentați care să-ți rezolve meciul din talent.

În această echipă sunt foarte puțini jucători care driblează. În schimb, dacă această echipă este montată să alerge, să respecte un plan tactic și să practice acest tip de fotbal… Văd că nu mai deranjează pe nimeni această posesie de 25%, așa cum a fost în prima repriză. Dacă e victorie, nu mai deranjează pe nimeni, nu mai apare să spună nimeni că nu s-a ținut de minge.

Cu siguranță da, olandezii au avut o echipă de posesie, iar echipa noastră nu pare a fi de posesie, deși vor să dea senzația că sunt o echipă de posesie. Mi se pare că se manifestă mult mai bine, în Europa cel puțin, ca o echipă de non-posesie. I-au bătut de 3 ori pe cei de la PAOK, i-au bătut pe cei de la Midtjylland, au remizat cu Olympiacos. Se pare că așa se simt ei mai bine.

A doua chestie care trebuie remarcată ar trebui să plece de la declarația lui Darius Olaru de după meci. Dariu a jucat 75 de minute, el a cerut schimbare, iar la interviul de după, pe lângă că l-a trolat pe Gigi Becali, a spus un lucru, anume că e foarte obosit. Dacă s-ar simți foarte obosiți la finalul meciurilor din campionat, cred că nu ar fi avut acest parcurs. În momentul în care a fluierat arbitrul sfârșitul, câțiva erau căzuți. Ei bine, așa trebuie să termini un meci de fotbal”.

Marian Aliuță, verdict despre evoluția lui Olaru: „Crește de la meci la meci”

În final, Marian Aliuță a ținut să puncteze creșterea din jocul lui Darius Olaru: „Olaru a fost în media echipei, un jucător care și-a făcut sarcina. Crește în joc, este un jucător bun. În momentul de față și sub presiune, este presiunea finanțatorului. Acum este scos, acum este băgat și, probabil, este iritat că nu mai are același statut pe care l-a avut acum două sezoane.

Ușor, ușor crește, este un jucător cu experiență și util echipei. Aseară a jucat în media echipei, unitatea a făcut diferența. Grupul face diferența, nu au jucători care să iasă cu adevărat în evidență.

Îl au pe Tănase care, da, este puțin peste media echipei. Contează foarte mult să joace așa cum au făcut-o aseară. Cu o presiune bună, își pot reveni și astfel să ajungă în play-off. Nu știu dacă vor ajunge în play-off, au niște meciuri foarte grele”.