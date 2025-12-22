După Wiz Khalifa, un alt rapper american are dosar penal în România. Lil Pump e acuzat că a rănit o tânără la Neversea

ADVERTISEMENT

România pare să le poarte ghinion vedetelor americane. Nici bine nu s-a uscat cerneala pe condamnarea la 9 luni de închisoare a interpretului Wiz Khalifa, că o altă celebritate internațională s-a trezit vizat de un dosar penal, după ce a participat la un festival în România.

Româncă, băgată în spital de rapperul american Lil Pump

Lil Pump (25 de ani), pe numele său real Gazzy Gracia, este vizat de o plângere penală formulată Teodora C.S., o tânără care a participat la concertul pe care superstarul american l-a susținut la Neversea 2023. După spectacol, femeia a depus două plângeri penale, una pentru vătămare corporală din culpă, iar cea de-a doua pentru neglijență în serviciu.

ADVERTISEMENT

Tânăra a acuzat că, în toiul concertului, Lil Pump a sărit de pe scenă și a rănit mai mulți spectatori, iar pe ea a trimis-o direct la spital. În cădere, artistul american a lovit-o cu picioarele în zona gâtului, umărului și membrului superior drept. Tânăra a mai fost lovită și cu microfonul în zona gâtului.

După incident, Teodora a fost transportată la punctul de prim-ajutor al festivalului, după care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Constanța, de unde a fost trimisă acasă după administrarea unui calmant injectabil.

ADVERTISEMENT

Tânăra acuză dureri mari, la doi ani după incident

Câteva zile mai târziu, tânăra s-a deplasat la SML Constanța, unde i s-a eliberat un certificat medico-legal, din care rezultă că prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri plane dure. Totuși, legiștii au considerat că victima nu necesită zile de îngrijire medicală.

ADVERTISEMENT

Durerile au continuat, însă, iar tânăra a ajuns din nou la spital. De data aceasta, medicii au admis că persoana vătămată a suferit lovituri care ”s-au supraadăugat simptomatologiei posttraumatice” (cifoză ușoară, poliartroză), care puteau determina simptomatologie nevralgică. De data aceasta, raportul medico-legal a stabilit la 45 de zile perioada de îngrijiri.

Ea spune că are dureri la coloană și membre superioare și inferioare și că timp de un an și jumătate a fost nevoită să urmeze un tratament de recuperare.

ADVERTISEMENT

Parchetul a clasat cazul, victima s-a opus

a instrumentat cele două dosare, iar în august 2025 au decis să le claseze pe amândouă. Tânăra a contestat soluțiile de clasare, susținând că procurorii nu i-au luat în calcul decât primul set de rezultate medicale, ignorându-le total pe celelalte.

Avocatul fetei s-a plâns judecătorilor constănțeni că, în timp ce clienta lui abia mai poate să-și miște mâna dreaptă, anchetatorii nici nu s-ar fi preocupat de a-l cita sau audia pe rapperul american.

”Apreciază că nu este posibil să sară de pe scenă, să sară pe petentă, să o dărâme la pământ și să se depună toate aceste probe, iar în final să se dispună clasarea, fără a fi nici măcar motivată, nu i s-a luat nici măcar o declarație, ci s-a motivat că s-au luat datele acele persoanei, Lil Pump de pe Google.

După părerea sa, este de neimaginat că se pot lua datele de pe Google, în condiţiile în care apărarea a depus, la dosarul cauzei, hotărârea Consiliului Local Constanța, protocolul încheiat între Consiliul Local și Municipiul Constanța, aprobate unde sunt drepturile și obligațiile fiecărei părți, iar la litera „s” se precizează foarte clar că au obligația să ia toate măsurile pentru siguranța participanților la acel festival.

Solicită a se observa faptul că acest Lil Pump a sărit de pe scenă, peste un gard, peste bodyguarzii respectivi, i-a cauzat clientei sale atâtea prejudicii şi i-a pus sănătatea în pericol, ca, în final, să se dispună clasarea.

Se cere audierea artistului american

Mai arată că organul de urmărire penală nici măcar nu a mers la persoanele care au semnat acel protocol și acea hotărâre, în condiţiile în care, este cunoscut faptul că hotărârea are putere de lege. De asemenea, nu s-a făcut nici o adresă, datele lui Lil Pump s-au luat de pe Google şi s-a emis o adresă numai către Neversea în care li s-a solicitat un punct de vedere în raport de plângerea care a fost formulată împotriva acestora”, se arată în încheierea de ședință de la Judecătoria Constanța, consultată de FANATIK.

Judecătorii au trimis cauza înapoi la Parchet. Cercetările se fac ”in rem” dar acuzația îl vizează direct pe Lil Pump

Judecătorii care au analizat contestația, au admis doar în parte cererea fetei. Ei au trimis înapoi la Parchet doar cauza referitoare la vătămare corporală, care-l vizează pe Lil Pump, dar au respins-o pe cea de abuz în serviciu, care făcea referire la organizatori.

În motivare, magistrații au scris că ”există o suspiciune rezonabilă privind agravarea leziunilor suferite de persoana vătămată”, drept urmare desființează soluția de clasare și trimite cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Momentan, cercetările se fac ”in rem”, dar acuzațiile de vătămare vizează în mod direct o faptă a rapperului american.

Organizatorii Neversea anunțau în 2023 că ”toată lumea e bine”

, în care rapperul american Lil Pump a sărit în public și a rănit cel puțin două persoane, a devenit viral în social media și a ajuns subiect de știri, în mai 2023, atunci când a avut loc evenimentul. În imagini se vede cum acesta își ia avânt și sare peste zona-tampon din fața scenei, căzând într-o zonă în care se aflau spectatori și forțe de ordine. Planul lui Lil Pump era să fie purtat pe brațe, însă artistul nu pare să fi luat în calcul că se va prăbuși de la o distanță considerabilă.

„Toată lumea este acum bine. Una dintre persoane este un coleg de-al nostru care s-a și întors pe baricade. Nici fata nu are nimic. Ea s-ar fi întors aseară la festival, dar medicii i-au spus să vină azi. Nu are nimeni nimic. Cred că a fost mai mult șocul de moment”, spunea la acea vreme Ioana Chereji, PR manager Neversea.

Cine e Lil Pump. Scandalurile care l-au făcut celebru

Lil Pump este un rapper și compozitor american născut pe 17 august 2000, în Miami, Florida din părinți de origine columbiană. A fost exmatriculat din mai multe școli din cauza comportamentului turbulent, iar în clasa a X-a a fost exclus definitiv pentru provocarea unei revolte în școală.

Suferind de dislexie, Gazzy Fabio Garcia a început să scrie muzică pe platforma SoundCloud, iar în 2017 a dat lovitura cu piesa Gucci Gang, care a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100, primind cinci discuri de platină.

Lil Pump are o avere estimată la 12 milioane de dolari, însă recent a ajuns în atenția fiscului, fiind suspectat că nu și-a achitat o parte din taxe.

Numele său a fost legat de mai multe scandaluri. În 2024, un bărbat pe nume Edwin Valenzuela l-a citat pe Lil Pump într-un proces în care îl acuza de agresiune, amenințări și tratament degradant, alături de influencerul Vitaly Zdrovetskiy și luptătorul Colby Convington. Valenzuela susține că a fost atacat și umilit în timpul unei filmări, fiind forțat să mănânce un prezervativ și amenințat că va fi ”aruncat la aligatori” dacă încearcă să plece.

Rapperul e mare fan al lui Donald Trump

Lil Pump are un istoric de arestări pentru conducere fără permis, utilizarea unei arme de foc în propria locuință și tulburarea ordinii publice în aeroporturi. De asemenea, în 2018, el a fost criticat pentru versurile piesei ”Butterfly Doors”, care conținea stereotipuri și insulte rasiale la adresa persoanelor asiatice.

În fine, Lil Pump este un susținător puternic al președintelui Donald Trump și s-a implicat activ în campaniile electorale pentru Casa Albă. În 2020, la un miting electoral, Trump l-a invitat pe scenă, însă i-a greșit numele, prezentându-l din greșeală drept ”Little Pimp” (micul proxenet).

În ciuda problemelor, Lil Pump a devenit tot mai popular, odată cu ascensiunea curentului trap. În vara anului 2025, el s-a întors în România și a concertat la festivalul Beach, Please!