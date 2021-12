Formația Duran Duran, turneu la aniversarea a 40 de ani. În ce locuri concertează trupa britanică

Cei patru artiști din Marea Britanie au pregătit mai multe spectacole în timpul turneului care va debuta cu o experiență inedită numită „Touch The Sunrise”. Evenimentul se va desfășura în Ibitza pe parcursul a trei nopți.

Reprezentanții formației pop au transmis prin intermediul unui comunicat de presă că weekend-ul în care britanicii sărbătoresc „bank holiday”, 2 mai 2022, este programat pentru deschiderea aniversar.

Mai exact, în perioada respectivă Duran Duran se va afla în Ibitza, în cadrul unor spectacole care vor include DJ, proiecţii de filme în aer liber şi un concert. Grupul renumit va urca pe aceeași scenă cu DJ Pete Tong și producătorul Erol Alkan.

ADVERTISEMENT

Duran Duran anunță noi concerte. Unde și când va concerta formația pop din Marea Britanie

„Touch The Sunrise va fi o experienţă extraordinară – şi ceva ce nu am mai făcut până acum. Toată lumea din trupă are o afecţiune extraordinară pentru insulă.

De-a lungul anilor eu am petrecut multe veri acolo cu prietenii şi familia – aşa că pentru noi a devenit, într-un fel, o casă departe de casă.

ADVERTISEMENT

Oamenii se gândesc deseori la Ibiza ca la o insulă a petrecerilor – ceea ce, desigur, poate fi, însă are o latură pe care sperăm ca fanii noştri să ajungă să o exploreze cât timp sunt acolo.

E vorba de o latură care ţine de frumuseţea naturală a locului, mâncarea incredibilă şi căldura oamenilor care trăiesc acolo pe tot parcursul anului.

ADVERTISEMENT

Concertul nostru se va axa pe dans, iar după tot ceea ce am trăit în ultimii doi ani, abia aşteptăm”, a declarat solistul Duran Duran, Simon Le Bon.

Duran Duran, concert extraordinar în Ibitza după 35 de ani

Organizatorii evenimentului au mai declarat că spectacolul vine la ani distanță de la primul concert susținut de Duran Duran în Ibitza.

ADVERTISEMENT

Mai exact, ultima oară când pop a ajuns pe insula din Spania a fost în anul 1987. Așadar, se anunță un eveniment de neuitat pentru membrii trupei.

Biletele pentru experienţa din Ibiza, care se va desfășura cu exactitate în perioada 29 aprilie – 2 mai 2022, au fost deja puse în vânzare.

ADVERTISEMENT

De asemenea, reprezentanții formației au mai transmis că anul următor mai sunt programate alte două concerte în aer liber, la Castle Howard din Yorkshire şi pe Caledonian Stadium din Inverness, Scoţia.